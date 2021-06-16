Kıbrıs Gazisi anısına düzenlenen 861 kilometrelik bisiklet turu Ordu'da sonlandı Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına İstanbul’dan Ordu’ya bisiklet turu düzenleyen 9 kişi kente ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu, Ordu’nun Perşembe ilçesinde sona erdi.



KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Kapalı Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan için İstanbul'dan bisikletleriyle tura katılan 9 kişi, düzenlenen törenle Ordu'nun Perşembe ilçesine 8’inci günde ulaştı. Perşembe Belediyesi önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, İstanbul'dan 861 kilometrelik bisiklet turu ile Ordu'ya ulaşan 9 kişilik ekibe, Tandoğan ailesi tarafından plaket ve madalya takdim edildi.



“Bu bir ahde vefadır”

Programda konuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, 861 kilometreden pedal çevirip Perşembe ilçesine gelmenin kolay olmadığını ve bunun ahde vefa olduğunu belirtti. Bu vefa davranışını aile olarak unutmayacaklarını kaydeden Tandoğan, “Çok duyguluyuz, burada konuşmak kolay değil. Amcam bizim için çok değerliydi, sizin için de değerli olduğunu biliyorum. Zaman zaman derneğe uğruyorum, sizin bir iki programınıza katıldım, birlik ve beraberliğinizi gördüm. Elim bir kaza geçirdi, kendisi Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Kıbrıs’ta Kapalı Maraş bölgesinde açılışta bir kaza geçirdi ve sonrasında vefat etti. Gerçekten Kıbrıs onun için çok anlamlıydı. Bizim de aile büyüğümüz ve babamızdı, herkesten Allah razı olsun” dedi.



“Eşimin bu şekilde anılması beni çok memnun ediyor”

Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın eşi Sema Tandoğan da pandemi nedeniyle eşinin ölümünde bir anma olmadığını ve bu bisiklet turunun kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Eşimin anısına bir tur düzenlemek istediğini ve mezarı başına gelmek istediklerini söyleyince çok sevindik. 861 kilometrelik yolu arkadaşları ile birlikte gelip, eşimin mezarında anma düzenlemek için buraya geldiler. Çok memnunuz, eşimin bu şekilde anılması beni çok memnun ediyor, Allah ruhunu şad etsin” şeklinde konuştu.

Tandoğan’ın kızı Gülfem Tandoğan ise vefatın ardından geçen süre zarfında böyle bir etkinliğin gurur verici olduğunu ifade etti.



“Bu bağ, bize verdiği güçten doğdu”

Programda konuşan ve bisiklet turnuvasını düzenleyen ve katılan, Tandoğan’ın komutasında askerlik yapan Kıbrıs Gazisi Ali Güngör şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Barış Harekatı’nda bana ne mutlu ki Mehmet Şükrü Tandoğan gibi bir komutanın emrinde askerlik yaptım, iyi ki onun askeri olmuşum, iyi ki tanımışım, üzerimizde büyük emeği var. Eğer bir komutan komutansa, askeri de askerdir. Bu bağ bizim birlikte bize verdiği güçten doğdu. Bugün ben bu turu yapıyorsam, onun bana verdiği emekten dolayı, hakkını ene yapsam ödeyemem. Komutanlar komutan olduğu sürece bu vatan bölünmez, ben emeğime değil, benimle 861 kilometre pedal çeviren arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.”

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