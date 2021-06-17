Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) ORDU'nun Ünye ilçesinde eşiyle tartışan Hüseyin D., evdeki eşyaları ateşe verdi. O sırada evde bulunan eşi ve 5 çocuğu ise son anda dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'ndeki 4 katlı evin çatı katında meydana geldi. Hüseyin ile Meral D. çifti, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D., evdeki eşyaları yatak odasına taşıyarak ateşe verdi. Eşi ile 5 çocuğu, evi saran alevlerden son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çiftin komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfiaye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri evi ateşe verdikten sonra kayıplara karışan Hüseyin D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-06-16 23:55:59



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