Sınavda başarının 5 anahtarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınavda başarının 5 anahtarı

İHA

Sınavda başarının 5 anahtarı

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınavdaki başarı performansını, günlük hayatta yaptığı yanlışların düşürdüğünü söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş, öğrencilere sınavda başarılı olmaları için 5 altın kuralı anlattı.

Sınav günleri kahvaltıda ceviz, fındık ve zeytini eksik etmeyin
Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, kahvaltının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Karataş, “Kahvaltı yapmadığınızda güne 10 yenik başlıyorsunuz. 2012 yılında Appetite dergisinde yayınlanan makaleye göre, kahvaltı öğününü atlamanın öğrencilerin bilişsel performanslarının ciddi oranda düşmesine yol açtığı yapılan araştırmalarda ortaya konuldu. Araştırmalara göre güne kahvaltı yapmadan başlayan bireylerde dikkat dağınıklığı, baş ağrıları, öğrenme kapasitesinde azalma görülmekte ve buna bağlı olarak da sınavlardaki başarı seviyesi düşmektedir. Bu yüzden sınav günleri mükemmel bir kahvaltı yapılmalıdır; yumurta, peynir gibi protein kaynakları, karbonhidrat kaynağı olan ekmek sofrada bulunmalı, muz gibi önemli potasyum kaynağı ve yağ içeren ceviz, zeytin, fındık kahvaltıda eksik olmamalıdır” dedi.

Enerji kaynaklarına dikkat
Başarıya giden yolda enerjinin kaliteli olması gerektiğini, sadece enerji vermesi için tüketilen sağlıksız karbonhidratların kan şekerinde dengesiz dalgalanmalara yol açtığını, bu da sınav başarısının düşmesine sebep olduğunu vurguladı. Karataş, “Öğünlerde yiyeceklerin karbonhidrat, protein, yağ oranlarının yanı sıra karbonhidratların yüksek lifli ve uzun süre tok tutacak türden olmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ekmek, un, makarna grupları, bulgur gibi kaliteli karbonhidratları seçerek ani kan şekeri iniş çıkışlarını önleyebilirsiniz. Öğünlerde yüksek oranda tüketeceğiniz şekerli ürünler kan şekerinizin hızlı yükselip hızlı düşmesine ve bu yüzden de dikkatinizin kısa sürede dağılmasına, açlık hissetmenize, mide bulantısı, baş ağrısı, gerginlik gibi yan etkilerin oluşmasına sebep olacaktır” diye konuştu.

Sabah erken kalkarak çalışmak başarı seviyesini yükseltiyor
Karataş, uyku düzeninin de önemli olduğuna belirterek, şöyle konuştu:
“Melatonin hormonunun en yüksek salındığı saatler olan gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uykusuz kalmanız, başarı performansını büyük oranda olumsuz etkiliyor. 2016 yılında Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan bir makale, 1619 yaş arası 7798 öğrenci üzerinde yapılan çalışmaya göre, gece 23:00 saatleri civarında uyuyan öğrencilerin, bu saat sonrasında uyanık kalan öğrencilere göre sınav başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yüzden gece geç saatlere kadar çalışmak yerine, sabah erken kalkarak çalışmanız, zihninizin dinlenmesini ve başarınızın artmasını sağlayacaktır.”

Su içmemek odaklanma problemi yapar
Su içmenin önemine vurgu yapan Karataş, “Vücudumuz metabolik olayları düzenli devam ettirebilmek için ilk başta suya ihtiyaç duyar. Günlük hayatınızda yeterli su içmemenin stres, unutkanlık, panik ataklar, gerginlik, kabızlık ve hatta çalışmada odaklanma problemlerine neden olacağı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bu yüzden kişiler kendi kilosunu 30 ile çarpıp çıkan sonuç miktarı kadar mililitre cinsinden içmeleri gerekli su miktarını tespit edebilirler” açıklamasında bulundu.

Kafeini aşırı tüketmek konsantrasyonu artırmaz, dağıtır
Kafein tüketmenin sanılanın aksine dikkati dağıttığını belirten Karataş, “Öğrencilerin bir vazgeçilmezi haline gelmiş kafeinli içecekler, gereğinden fazla miktarda tüketildiğinde vücutta fazla uyarılmaya bağlı kalp çarpıntıları, nabız yükselmesi gibi olumsuz etkiler yaparak konsantrasyonun dağılmasına neden olmaktadır. Kafeinin sadece kahveden değil, yeşil çay, siyah çay, enerji içecekleri ve çikolata tükettiğinizde de vücutta biriktiği unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşadığı şehrin tarihini kitabında yazdı
YEREL HABERLER Yaşadığı şehrin tarihini kitabında yazdı
İnşatta bulunan `örümcek maymunu´ koruma altına alındı
YEREL HABERLER İnşatta bulunan `örümcek maymunu´ koruma altına ...
Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü ...
Nefesleri kesen yayla
YEREL HABERLER Nefesleri kesen yayla
Ankara'da inşaattan düşerek ölen kardeşler toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara'da inşaattan düşerek ölen kardeşler toprağa ...
Dünya şampiyonu boksör Busenez, Tokyo Olimpiyatları'na Ordu’da hazırlanıyor Busenaz Sürmeneli: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu boksör Busenez, Tokyo ...
Altınordu Belediyesi'nden esnada 2 buçuk milyon liralık destek
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi'nden esnada 2 buçuk milyon ...
Yavrusu ağaçta kalan anne kedi, saatlerce bekledi
YEREL HABERLER Yavrusu ağaçta kalan anne kedi, saatlerce bekledi
Ailesine kızdı, evi yaktı
YEREL HABERLER Ailesine kızdı, evi yaktı
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama
İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı
YEREL HABERLER İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı
Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi
Kıbrıs Gazisi anısına düzenlenen 861 kilometrelik bisiklet turu Ordu'da sonlandı Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına İstanbul’dan Ordu’ya bisiklet turu düzenleyen 9 kişi kente ulaştı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi anısına düzenlenen 861 kilometrelik ...
Evcil maymuna şefkat eli
YEREL HABERLER Evcil maymuna şefkat eli
Ordu’da plajlar pırıl pırıl
YEREL HABERLER Ordu’da plajlar pırıl pırıl
Askerde bindiği at, sivil hayatta şampiyon yaptı Ordulu Necati Hamitoğlu, askerlik görevini yaptığı esnada bindiği at sonrası bu işe merak saldı Askerlik sonrası at alan Hamitoğlu, katıldığı yüzlerce yarışta 40 adet kupa, çok sayıda plaket ve ödüller aldı
YEREL HABERLER Askerde bindiği at, sivil hayatta şampiyon ...
Yılkı atları havadan görüntülendi Huzur veren görüntüler
YEREL HABERLER Yılkı atları havadan görüntülendi Huzur veren ...
Ordu’da aşıya yoğun katılım 40 yaş üstü ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı kuyruğu oluşturdu
YEREL HABERLER Ordu’da aşıya yoğun katılım 40 yaş üstü ve SGK’ya ...