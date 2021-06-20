Yaylada mantar bereketi

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Ordu'nun Çambaşı Yaylasında heverek mantarı bereketi yaşanıyor.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylasında kendiliğinden yetişen mantarları vatandaşlar topluyor.

Bir tepsi büyüklüğüne ulaşan mantarları topladıklarını dile getiren Ergin Hatipoğlu, "Yaylamızda mantar bereketi yaşanıyor. Bazıları bir tepsi büyüklüğündeki mantarlar oldukça lezzetli. Mantarları keyifle topluyoruz" dedi.

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