Ordu’nun ‘Açık AVM’sine yoğun ilgi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan ve alt ve üst yapısı yenilenen haliyle rengârenk olan Sırırpaşa Caddesi, ‘Açık AVM’ özelliği ile Ordu’yu ziyaret edenlerin ise ilk duraklarından bir tanesi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi halk arasında Fidangör olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesi’nde Başkan Güler’in talimatıyla başlattığı çalışmaları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Altyapısı sil baştan yenilenen caddede cephe ve zemin iyileştirme projesi kapsamında 98 binanın dış cephesi yenilendiği gibi zemine de doğal taş döşemesi yapılarak caddenin silueti değiştirildi.

Yapımı tamamlanan ve vatandaşların kullanımına sunulan cadde sağlam altyapısı ve modern görünümü ile Ordu’nun açık AVM’si haline dönüşürken Ordu’yu ziyaret edenlerin ilk duraklarından bir tanesi oldu.

Sırrıpaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları değerlendiren cadde esnafı ve caddeyi ziyaret eden vatandaşlar, yapılan çalışmaların bölgeye cazibe kattığını belirttiler. Zemin iyileştirmesinden cephe giydirmelerine kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmalarla ve normalleşme adımlarının atılması ile caddenin daha da hareketlendiğini ifade eden mahalle sakinleri, esnaflar ve vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

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