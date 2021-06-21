Ordu’da cankurtaran olmayan plajlarda denize girilmesi yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da cankurtaran olmayan plajlarda denize girilmesi yasaklandı

İHA

Ordu’da cankurtaran olmayan plajlarda denize girilmesi yasaklandı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, suda boğulma vakalarını önlemek için gereken tedbirleri alacaklarını açıkladı. Vali Sonel, cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlar haricinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
Suda boğulma olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ve önlemleri belirlemek amacıyla Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, İl Emniyet Müdürlüğü adına Deniz Liman Şube Müdürü Başkomiser Yavuz Selim Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı adına Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Musa Ünal, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına TCSG 97. Bot Komutanlığında görevli Teğmen Mehmet Akif Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesi adına İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl tarafından birer sunum yapılarak, yürüttükleri faaliyetler, verilen hizmetler, son yıllarda ilimizde gerçekleşen suda boğulma istatistikleri ve alınması gereken önlemler konusunda Vali Tuncay Sonel’e ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundular.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı sunumları ve bilgilendirmeleri dikkatlice dinleyen Vali Tuncay Sonel, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte serinlemek, balık tutmak veya piknik yapmak amacıyla kontrolsüz alanlarda denize, iç sulardaki derelere, ırmaklara, göllere, göletlere girilmesine bağlı olarak suda boğulma vakaları yaşandığına dikkat çekti.
Bu durumun önüne geçmek için kurumların özel tedbir alması gerektiğini kaydeden Vali Sonel, “İlimizin 118 km’lik sahili var. Buranın da 68 km’lik kısmı kumsallardan oluşuyor. Bu kumsalların olduğu yerlerde Ordu Büyükşehir Belediyemizce belirlenen ve cankurtaran hizmeti verilen 18 adet plaj mevcut. Bu plajlarımız son derece güvenli. Vatandaşlarımızın can güvenlikleri için denize girmek için bu plajları kullanmalarını istiyoruz. Ayrıca, denize girmenin tehlikeli olduğu yerlere uyarıcı levhalar koyacağız. Bu uyarıcı levhalarda güvenli plajların yerlerini gösterecek karekod okuyucular bulunacak. Bu kodlar sayesinde vatandaşlarımız cankurtaran bulunan güvenli plajlara yönlendirilecek” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin cankurtaran hizmeti verdiği 18 plaj ve özel işletmelerin hizmet verdiği plajlar haricinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Vali Sonel, “Özel işletmeler de hizmet verdikleri plajlarda her türlü tedbiri alacaklar. Bu konuda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz sürekli kontrol ve denetimler yapacaklar. Suda boğulma olaylarının önlenmesi için vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.
Toplantıya katılan kurum yöneticileri de suda boğulma olaylarının önlenmesi noktasında alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, öneri ve taleplerini dile getirdiler.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Demiralp ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat beklentisi
YEREL HABERLER Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat ...
Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara’ya gidecek Ordu’daki ziraat odası başkanlı, fındık hasat sezonu öncesi fiyatın açıklanması ve üreticilerin beklediği 30 liralık fiyatı sunmak üzere Ankara’da görüşmeler sağlayacak
YEREL HABERLER Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde ...
Elleri yana yana para kazanıyor
YEREL HABERLER Elleri yana yana para kazanıyor
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı İzmir’de gördüğü ipekböceği yetiştiriciliği memleketine dönünce yapmaya başladı İlçede ilk olarak bu işin yapan Veysel Yetişen, insanlara da öğretmek istiyor
YEREL HABERLER Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı İzmir’de ...
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı
YEREL HABERLER ‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı
(Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın başında Ordu’da, Esnafspor’un antrenörü, takım kurulduğundan bu yana hiç değişmedi Takımın ilk ve halen devam eden antrenörü Aziz Tokat: “Amacım sporcu yetiştirmek, Allah ömür verirse devam edeceğim”
YEREL HABERLER (Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın ...
Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi
YEREL HABERLER Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi
Yaylada mantar bereketi
YEREL HABERLER Yaylada mantar bereketi
Herkes alay etti, o resim hayallerinden vazgeçmedi
YEREL HABERLER Herkes alay etti, o resim hayallerinden vazgeçmedi
Emniyetten gece yarısı şok denetim
YEREL HABERLER Emniyetten gece yarısı şok denetim
Bahçesinde meteor buldu 27 Şubat'ta düşen meteoru bahçesinde buldu
YEREL HABERLER Bahçesinde meteor buldu 27 Şubat'ta düşen meteoru ...
Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
YEREL HABERLER Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık ...
Organik yumurta üretimi yapan karı-koca, ihracata başladı Ordu’da organik yumurta üretimi yapan çift, ürettikleri yumurtaları Dubai ve Almanya’ya ihraç etmeye başladı
YEREL HABERLER Organik yumurta üretimi yapan karı-koca, ihracata ...