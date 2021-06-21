Ordu’da 585 kişi aşılanacak Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Hiçbir türlü rehavete kapılmadan Kovid-19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, normalleşme sürecine geçişte aşılama çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, “Hiçbir türlü rehavete kapılmadan Kovid19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi. Toplantıda bir açıklama yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’daki vaka sayısının 50’nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti. Vali Sonel, ilçe kaymakamlarından pozitif vakaların evlerinde kontrol ve denetim altına alınmasını istedi.

Emniyet, jandarma ve zabıta birimlerince denetim görevinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Vali Sonel, “Hiçbir türlü rehavete kapılmadan Kovid19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Nüfus hareketliliğinin yaşandığı bu yaz aylarında da tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu arada aşılama çalışmalarına da ağırlık vererek, hedeflediğimiz nüfusu aşılamış olacağız. Normalleşme sürecine tam anlamıyla geçebilmemiz için aşılama çalışmaları çok önem arz ediyor. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımıza mahalle muhtarlarımız, cami imamlarımız yardımcı olmalılar. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Aşı takvimine göre aşılama zamanı gelen herkesin aşısını yaptırmasını istiyoruz” diye konuştu.



Hedef 585 bin kişinin aşılanması

Aşılama çalışmalarında hedef nüfusun 585 bin olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da yaş gruplarına göre aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Kasapoğlu, “Hedefimiz, ilimizde 18 yaşına kadar olan 585 bin kişinin aşılanmasıdır. Kademe kademe bu hedefimize ulaşacağız inşallah. Genç kuşağın aşılanması için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Aşılama konusunda Ordu şehri olarak bir farkındalık oluşturmalıyız. Bu konuda toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Aşılama çalışmalarına hız vermek demek, vaka atak hızını düşürmek demektir. Bunu hep birlikte başaracağız” açıklamasında bulundu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık, Kumru Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, diğer Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

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