Ordu’da 590 kişi istihdam edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 590 kişi istihdam edilecek

İHA

Ordu’da 590 kişi istihdam edilecek

Ordu’da, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 590 kişi istihdam edilecek.
İŞKUR’un, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursu, Mesleki Eğitim İşbirliği Kursu kapsamında istihdam edilmek üzere Ordu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Ordu’da faaliyet gösteren 14 işletme arasında protokol imzalandı.
14 işletmede istihdam edilecek olan toplam 590 kişi için düzenlenen protokol imza programına Vali Tuncay Sonel, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak ve 14 işletmenin yöneticileri katıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen istihdam protokolü imza programı hakkında bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsa Kaymak, “Çoğunluğu tekstil sektöründe olmak üzere 30 Haziran’a kadar iki hafta içinde toplam 590 kişiyi inşallah işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, mesleki eğitim işbirliği kursu kısaca MEGİP projesi diyoruz bu kapsamda işe başlatacağız” dedi.
Pandemi sürecinde bir kişinin dahi istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tuncay Sonel, “Bizim için bir kişi bir kişidir. Bugün 590 yöre insanımıza istihdam sağlamış olacağız Allah razı olsun hepinizden. Devletimiz, milletimiz var olsun. Atacağımız imzalar, hayırlara vesile olur inşallah” diye konuştu.
Programa katılan iş insanları ve işletme yöneticileriyle tek tek tanışan ve bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, “Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için üreten, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kapımız, sizlere daima açık. Ordu için istişare edelim. Her daim sizlerin yanındayız. Bu şehrin ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen ne varsa sizler için yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından 'sınav kaygısı' uyarısı Psikolog Kırım: "Sınava kaygılı girmek başarısızlıkla sonuçlanabilir”
YEREL HABERLER Uzmanından 'sınav kaygısı' uyarısı Psikolog Kırım: ...
Ordu’da 585 kişi aşılanacak Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Hiçbir türlü rehavete kapılmadan Kovid-19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Ordu’da 585 kişi aşılanacak Ordu Valisi Tuncay ...
Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız için kondisyon salonu yapılıyor
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Şeyma Nur Emeksiz ...
Ordu’da cankurtaran olmayan plajlarda denize girilmesi yasaklandı
YEREL HABERLER Ordu’da cankurtaran olmayan plajlarda denize ...
Ordu’nun ‘Açık AVM’sine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ordu’nun ‘Açık AVM’sine yoğun ilgi
Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat beklentisi
YEREL HABERLER Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat ...
Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara’ya gidecek Ordu’daki ziraat odası başkanlı, fındık hasat sezonu öncesi fiyatın açıklanması ve üreticilerin beklediği 30 liralık fiyatı sunmak üzere Ankara’da görüşmeler sağlayacak
YEREL HABERLER Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde ...
Elleri yana yana para kazanıyor
YEREL HABERLER Elleri yana yana para kazanıyor
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı İzmir’de gördüğü ipekböceği yetiştiriciliği memleketine dönünce yapmaya başladı İlçede ilk olarak bu işin yapan Veysel Yetişen, insanlara da öğretmek istiyor
YEREL HABERLER Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı İzmir’de ...
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı
YEREL HABERLER ‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı
(Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın başında Ordu’da, Esnafspor’un antrenörü, takım kurulduğundan bu yana hiç değişmedi Takımın ilk ve halen devam eden antrenörü Aziz Tokat: “Amacım sporcu yetiştirmek, Allah ömür verirse devam edeceğim”
YEREL HABERLER (Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın ...
Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi
YEREL HABERLER Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi
Yaylada mantar bereketi
YEREL HABERLER Yaylada mantar bereketi