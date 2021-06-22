OTSO üyeleri, korona virüse karşı aşılarını yaptırdı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’na (OTSO) kayıtlı üyeler, odaya gelen sağlık ekiplerince korona virüse karşı BionTech aşılarını yaptırdı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hızlı bir şekilde devam eden aşılamada yaş sınırı bugün itibariyle 25’e kadar düştü. Aşılamada, öncelikli olan guruplar sıralarını alıp virüs ile mücadele kapsamında aşılarını yaptırırken, OTSO üyesine bağlı sektörlerde çalışanlar da aşılarını oldu. Aşı, OTSO binasına gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

OTSO Başkanı Servet Şahin, pandemi sürecinde aşılamanın önemine değinerek, “Aşılamanın önemini ben de bir sağlıkçı olarak biliyorum. Aşılama ne kadar hızlı ve yeterli olursa bu olay bitecek. Aşıda 18 yaş ve üzerini aşıladığımızda bu olay tamamlanmış olacak. Biz de hızlandırmak için İl Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği destekleriyle odamızın aşılanmayan 30 yaş üstü üyeleri için yardımcı olmaya çalıştık. Gelen vatandaşlarımız ve üyelerimiz aşılandı” dedi.

Odada, yaklaşık 50 kişinin aşılandığını kaydeden Başkan Şahin, aşılamada 25 yaşa kadar inilmesinin, virüs ile mücadelede önemli olduğunu belirterek, “Bundan sonra da üyelerimizin hızlı aşılanması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sağlık için odamız elinden geleni yapmak zorunda ve biz de yapmaya çalışıyoruz. Eğer aşılanmakta zorluk çeken üyelerimizi aşılamışsak ne mutlu bize. Sağlık kurumlarının ne istekleri olduysa odamız kanalıyla elimizden geleni yaptık. Devletimiz zaten çok güçlü, biz de onların isteklerini her zaman yerine getirmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

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