Ordu’da aranan şahıslar yakalandı

Ordu nerede, hangi bölgede?

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Ordu’da değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs son bir hafta içerisinde yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1420 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranıştan, 7 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa gürültü yapmaktan, 2 şahsa kimliğini bildirmemekten, 1 şahsa ses tabancası kullanmaktan, 1 şahsa yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 112 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 41’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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