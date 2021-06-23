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Ordu’da sosyal market açılıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıyor

İHA

Ordu’da sosyal market açılıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilmesi amacıyla Sosyal Market projesini hayata geçiriyor.
Bugüne kadar şehirde uyguladığı birçok proje ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde kurulan sosyal marketle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların en büyük destekçisi olacak. Modern şartlarda dezavantajlı vatandaşlara hizmet verecek olan markette temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürün bulunacak ve vatandaşlar ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağlayabilecek.

Kart 52
Yakın zamanda hizmete açılacak olan markette, ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara burada kullanabilmeleri için “Kart 52” adlı alışveriş kartı verilecek. Dezavantajlı vatandaşların muhtaçlık durumuna ve hane halkındaki kişi sayısına göre kartlarına Sosyal Market’te geçerli olacak şekilde alışveriş puanları yüklenecek.
İster markete giderek iftar Online alışveriş yapabilecekler
Vatandaşlar isterlerse sosyal markete giderek isterlerse mobil uygulama üzerinden Kart 52 bilgilerini girerek online alışveriş yapabilecekler. Online alışveriş yapan vatandaşların ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Temizlikten gıdaya kıyafetten ev tekstiline
Altınordu ilçesinde 820 metrekare alan üzerinde kurulan Sosyal Market 2 katlı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Marketin 1. katında temizlik, gıda vb. ürünler yer alacakken 2. katında ise kıyafet, ev tekstili vb. ürünler bulunacak.

Yakında hizmete giriyor
Çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak ve yerinde değerlendirmek için Sosyal Market’e giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Birçok ürünün bulunduğu bu yerde vatandaşlarımız gönüllerince alışveriş yapabilecekler” dedi.
Genel Sekreter Alp şöyle konuştu:
“Ordu’daki yardım ağımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıracak birçok projeyi ise hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda son olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gereksinimlerini rahat karşılaması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’in öncülüğünde Sosyal Market projesini hayata geçirdik. Kurulan bu markette vatandaşlarımız istedikleri ihtiyacı onlara verilen kart ile yapabilecekler. Birçok ürünün bulunduğu bu yerde vatandaşlarımız gönüllerince alışveriş yapabilecekler. Buraya gelmek istemeyenler ise mobil uygulama üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. İyilik seferberliğimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Sosyal Market inşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden Ordu’muza hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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