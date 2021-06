YKS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, 2627 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Her yaştan adayın, bu hafta sonu girecekleri YKS sınavı öncesi Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hijyen ekibi, sınav öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Adayların, cumartesi ve pazar günü üç farklı oturumda ter dökeceği sınıflar, özel solüsyonlarla temizlendi. Sınav salonu olarak belirlenen sınıflardaki sıra, masaların tümüne ve merdiven trabzanlarından lavabolara kadar her köşe özenle dezenfekte edildi.

Kentte, korona virüs salgınının başlangıcından itibaren pandemi döneminde mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Ekiplerimiz toplum sağlığının korunması adına mesai saati gözetmeksizin kesintisiz bir mesai yürüttüler. Aynı çalışmaları ara vermeden sürdürüyoruz. Başlattığımız hijyen seferberliği ile okullarımızı daha önce defalarca dezenfekte etmiştik. Pandemi döneminde her sınav öncesi gerçekleştirdiğimiz uygulamayı bu hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi yineledik. Altınordu Belediyesi olarak sınava girecek adayların, salon görevlilerinin ve tüm halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Üniversiteli olmak için iki günlük YKS maratonuna katılacak adayların sınava gireceği salonları hijyenik ve steril hale getiriyoruz. Ekiplerimiz sınıfları ve temas edilebilecek tüm alanları tek tek dezenfekte ediyor. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

