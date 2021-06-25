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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa’da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

İHA

Fatsa’da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

– Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından, 2627 Haziran tarihlerinde Yüksekögretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
ÖSYM tarafından sınav merkezi olması kararlaştırılan ilçedeki okulların dezenfekte işlemleri, Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirdi. Adayların üç farklı oturumda ter dökeceği sınıflar, özel solüsyonlarla zeminden tavana temizlendi. Sınav salonu olarak belirlenen sınıflardaki sıra, masa ve kürsülerin tümüne dezenfeksiyon işlemi yapılarak hijyenik koşullar sağlandı. Okullar, bahçelerinden lavabolarına, merdiven korkuluklarından sınıflarına kadar hijyenik hale getirildi.
Dezenfekte çalışmalarının tüm okullarda sürdüğünü belirten Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, “ÖSYM tarafından seçilmiş olan yükseköğretime geçiş sınavı yapılacak olan belirli okullarımızda, bu sınavların öncesinde dezenfekte çalışmalarımız sürmektedir. Özellikle sınava girecek adaylarımızın en çok temas edebileceği noktalar olan kapı kolları, merdiven korkulukları, sıralar, masalar gibi yüzeylerde itinalı bir şekilde dezenfekte çalışması yapmaktayız. Tüm velilerimiz ve öğrencilerimizin gönlü rahat olsun. Fatsa Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin” dedi.

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