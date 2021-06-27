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Sınava giren torunlarını onlara çeyiz örerek bekledi Ordu’da YKS heyecanı yaşandı

İHA

Sınava giren torunlarını onlara çeyiz örerek bekledi Ordu’da YKS heyecanı yaşandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'de başladı. Ordu’da ikiz torunları sınava giren kadın, onlara çeyiz için örgü örerek sınav heyecanını bastırdı.
Dün sınavın ilk oturumuna katılan 2 buçuk milyondan fazla aday, istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter dökmeye devam ediyor. Ordu’da YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınava alındı. Öğrencilerden bazıları sınava iyi hazırlandıklarını belirtirken, bazı öğrenciler ise pek çalışmadıklarını ifade ettiler. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, dışarıda bekleyen bazı veliler ise Kur'anı Kerim ve dua okudular. Bazı veliler ise sahil kesimindeki ağaçların altında güneşten korunmaya çalıştılar.

“Stresimi azaltmak için onlara çeyiz örüyorum”
Hayriye Çapan isimli kadın, sınava giren ikiz kız torunlarını çeyiz örerek beklediğini ve bu şekilde stres attığını belirterek, “Büşra ve Kübra iki gündür sınava giriyorlar, dedesi ile birlikte onları bekliyoruz. Ellerinden geldiği kadar çabaladılar. Dünkü sınav için iyi geçtiğini söylediler. Ben de sıkıntı ve stresi azaltmak için onlara çeyizlik örgü örüyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

“Biz onlardan fazla terliyoruz”
Dede Lütfü Çapan ise, “Çok şükür iyi çabaladılar. İnşallah iyi not alacaklarını bekliyoruz. Biz onlardan fazla terliyoruz, sabah akşam dua ediyoruz. Dünkü sınavın iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandıklarını söylediler” şeklinde konuştu.
Dursun Ali Yurt isimli veli de hem çocukta hem de kendisinde heyecan olduğunu belirterek, “Pandemi nedeniyle okula gidemedikleri için özel eğitim aldı, kendisi de elinden geleni yaptı. Dünkü sınavda biraz zorlanmış. İnşallah tüm öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alırlar” dedi.
Kızının sınava girdiğini ve beklediklerini kaydeden Muhammet Güzel, çocuğunun iyi çalıştığını ve öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı bir şekilde beklediklerini aktardı.

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