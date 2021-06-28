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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye gıda desteği

İHA

Fatsa Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye gıda desteği

– Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından, korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Taşlıca Mahallesi’nin sakinleri olan 200 haneye kuru gıda destek paketi dağıtıldı, çocuklara ise oyunca hediye edildi.
Fatsa Belediyesi, daha önce karantina altında kalan Büyükkoç, Küçükkoç ve Aslancami Mahallesi’nden sonra vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla geçici bir süre karantinaya alınan Taşlıca Mahallesi’ndeki 200 haneye gıda destek paketi ulaştırdı. Pandemi önlemlerine uyarak gıda destek paketi dağıtımı yapan belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara gıda destek kolisini ulaştırırken, salgının yayılımın önüne geçmek için hanelerini de dezenfekte etti. Ekipler, çocukları ise oyuncaklar ise sevindirdi.
Pandemi sürecinde zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle geleceklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Pandemi dolayısıyla yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, bulaş riskinin ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla geçici bir süre karantinaya alınan Taşlıca mahallemizdeki 200 hanemize gıda destek paketimizi ulaştırdık, çocuklarımızı da unutmadık, onların gülüşleri dünyalara bedel. Yaz mevsimi ile birlikte tedbirlerin azaltılması, kış mevsimine göre daha rahat olduğumuz bu günlerde, devletimizin başarıyla yürüttüğü aşılama politikası ile birlikte bu salgından kurtulmamıza çok az kaldı. Bugün devletimizin milletiyle gösterdiği dayanışmanın dünyada bir örneği daha yok. Devletimiz tüm imkan ve olanakları ile bizler 7 gün 24 saat halkımızın yanındayız. Tedbirimizi alalım, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Sağlıklı günlere birlikte ulaşalım” diye konuştu.

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