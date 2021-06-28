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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu OSB’ye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapılacak

İHA

Ordu OSB’ye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapılacak

Ordu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı tarafından Ordu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yaptırılacak.
Ordu Organize Sanayi Bölgesindeki 2 dönümlük arsa üzerinde, 380 metrekare kapalı alanda yapılacak ve İl Sağlık Müdürlüğünün kullanımına verilecek 3 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 2 birimli 112 İstasyonunu için protokol imzalandı.
Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ordu OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Kırca ve Selçuk Şenyurt ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.
Ordu Organize Sanayi Bölgesi ve 2. Küçük Sanayi Sitesinde çalışanlar ile yöredeki vatandaşlara hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapım protokolü imza programında konuşan Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Ordu’da eğitimden sağlığa, her alanda çok ciddi ve güzel yatırımların yapıldığına dikkat çekti.
Vali Sonel, Ordu Organize Sanayi bölgesinin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi’nin Ordu’ya hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı: “OSB’nin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonu yapılacak. Aile Sağlığı Merkezimiz bölgeye hitap edecek. Hakikaten çok faydalı ve hayırlı bir iş. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Ordu’muza, memleketimize ve yöre insanımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin, işlerinizde de bol ve bereketli kazançlar nasip etsin.”
Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel, OSB Başkan Vekili Murat Şimşek, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu tarafından 2 dönüm arsa üzerinde 380 metre kapalı alanda, Ordu Organize Sanayi Başkanlığı tarafından yapılacak ve 3 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 2 birimli 112 İstasyonunun protokolü imzalandı.

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