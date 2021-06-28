“Haydi Ordu aşıya” Ordu’da Kovid-19 aşılama çalışmaları hızla sürüyor Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Haydi Ordu aşıya”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, “Hedeflediğimiz 574 bin nüfusun yüzde 62’sinin birinci doz aşısını yapıldı” dedi.

18 yaş üstündeki bütün vatandaşlarımız için aşı hakkı tanımlandığını hatırlatan Vali Tuncay Sonel, açıklamada gelinen noktada gerek sağlık teşkilatı gerekse diğer kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği ve eşgüdüm içinde hastalığın yayılımını belli bir seviyede tutmayı başardıklarını söyledi.

Vali Sonel, “Bu salgın hastalıkla mücadelede yakın zamana kadar en önemli silahlarımız bulaş zincirini kırmak için maske, mesafe, hijyen gibi çeşitli tedbirler almak ve hastalarımıza uygun koşullarda uygun tedavi hizmetini sunmaktı” dedi.

Vali Sonel, aşılama çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Bir süredir ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de hızlı bir şekilde aşılama yaparak mücadelemize devam etmekteyiz. İlimizde aşılamamız gereken toplam nüfus 574 bin 715’tir. Bu zamana kadar 361 bin 411 vatandaşımızın 1. doz aşılarını yaptık. 189 bin 288 vatandaşımızın 2 doz aşısını yaptık. Böylece hedef nüfusumuzun yüzde 62,89’unu 1 doz, yüzde 32,94’ünü 2 doz aşılayarak ilimizde toplamda 547 bin 40 doz aşı yaptık.”



Haydi Ordu aşıya

Vali Sonel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Devletimizin ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunduğu aşı imkânıyla pek yakın zamanda bu salgın hastalığın kontrol altına alınacağına inanıyorum. Virüsün kendi savunma mekanizmalarıyla direncinin, yayılımının ve öldürücülüğünün artabileceği tehdidi göz önünde bulundurulduğunda vakit kaybetmeksizin sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılanmalarını diliyorum. Kovid19 pandemisinde genç yaşlı ayrımı olmadan pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı dilerken yaşlı ve genç bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bir seneyi aşkındır hayatımızda olan ve bizi sevdiklerimizde ayıran bu salgından kurtulmak için ‘haydi Ordu aşıya’ diyoruz."

Bu haftanın, aşılamada farkındalık oluşturmak için değerlendirileceğini ifade eden Vali Sonel, “Biz, bu haftayı aşılama çalışmalarında farkındalık haftası ilan ediyoruz. Vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmek için 19 ilçemizde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Bu konuda tüm ilçe kaymakamlarımızdan gerekli çalışmaları yapmalarını istiyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan ilçe kaymakamları da Covid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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