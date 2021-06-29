Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı

İHA

Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı

Ordu’da son 25 yıldır belediyelerin en büyük baş ağrısı niteliğini taşıyan çöp sorunu tamamen tarih oldu. Vahşi çöp depolama alanlarının kapatıldığı Ordu’da çöpten artık enerji üretiliyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde 30 yıldır toplum sorunu haline gelen, zaman zaman halk ile güvenlik güçleri arasında arbedenin yaşandığı, protesto gösterilerinin yapıldığı, Ünye, Fatsa, Perşembe gibi turistik cazibeleri yüksek ilçelerde Belediyelerin en büyük sorunlarından biri haline geldiği çöp sorunu sıkı bir çalışma ile ortadan kalktı.
30 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından çöp sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk etapta Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan deniz ve doğa dengesini tehdit eden vahşi depolama alanlarını kapattı. İlçe Belediyelerini rahatlatan Başkan Güler, ardından Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez katı atık çöp depolama alanını enerji üssüne çevirdi.

Çöpten üretilen enerjiden gelir elde edilecek
Katı Atık Tesisleri’ni enerji üretim teknolojisiyle yenileyen Başkan Güler, son olarak elektrik üretimi için Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) üretim lisansının çıkarılmasını sağladı. 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlanan tesiste enerji üretimi zaman içerisinde yükseltilerek YEDAŞ’a satılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çöpten enerji, enerjiden de gelir elde edecek.

Sistem nasıl işliyor?
Altınordu ve Ünye Mekanik Ayırma tesislerinden gelen günlük yaklaşık 260 ton organik atık 14 bin 400 metrekare alanda bulunan ve tabanında sızdırmazlık yapısı bulunan depoda muhafaza ediliyor. Depoda bulunan yaş sebze meyve, hal ve hanelerden kaynaklanan gıda gibi atıkların havasız ortamda çürümesi sonucunda oluşan atık yığını içerisinde yüzde 60 oranında yanıcı özelliğe sahip metan gazı bulunuyor. Buradaki gaz vakumlama yöntemi ile emilerek sahada bulunan 5000 metreküplük gaz balonunda biriktiriliyor. Ardından gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıyor.
Enerji Üretim Santralinde saatte 2.8 MW (2800 KWH) elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 13 bin konutun aydınlatma ihtiyacına denk geliyor. Enerji Üretim Santralinde yıllara göre artış göstererek 33 bin konutun aydınlanma ihtiyacına denk gelen 7 MW (7000 kWH) enerji üretilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa’da korona virüse karşı aşı seferberliği
YEREL HABERLER Fatsa’da korona virüse karşı aşı seferberliği
“Haydi Ordu aşıya” Ordu’da Kovid-19 aşılama çalışmaları hızla sürüyor Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Haydi Ordu aşıya”
YEREL HABERLER “Haydi Ordu aşıya” Ordu’da Kovid-19 aşılama ...
5 ülkeden arıcılık iş birliği Arıcılıkta Karadeniz iş birliği
YEREL HABERLER 5 ülkeden arıcılık iş birliği Arıcılıkta Karadeniz iş ...
Ordu OSB’ye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapılacak
YEREL HABERLER Ordu OSB’ye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu ...
Fatsa Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye gıda desteği
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye gıda ...
Yuları kayaya dolanan at, 20 sonra amatör telsizciler tarafından kurtarıldı Açlık ve susuzluk nedeniyle telef olmak üzereyken kurtarılan at, yetkilere teslim edildi
YEREL HABERLER Yuları kayaya dolanan at, 20 sonra amatör telsizciler ...
Başkan Tavlı: “Her alanda hizmetlerimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Her alanda hizmetlerimiz sürüyor”
Ünye ilçesine 60 kişi kapasiteli huzurevi yapılacak
YEREL HABERLER Ünye ilçesine 60 kişi kapasiteli huzurevi yapılacak
Yamaç paraşütü tutkunları Ordu’yu mesken tuttu Yamaç paraşütü yapmanın doyumsuz keyfi Ordu’da yaşanıyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü tutkunları Ordu’yu mesken tuttu Yamaç ...
Elektrik malzeme deposunda yangın
YEREL HABERLER Elektrik malzeme deposunda yangın
Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
YEREL HABERLER Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin ...
Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
YEREL HABERLER Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
Minibüsün altında kalarak ölen 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
YEREL HABERLER Minibüsün altında kalarak ölen 5 yaşındaki çocuk ...
Sınava giren torunlarını onlara çeyiz örerek bekledi Ordu’da YKS heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Sınava giren torunlarını onlara çeyiz örerek ...