Yayla güzelliği

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Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda yavaş yavaş bastıran sisle hava sıcaklığı bir anda 45 derece düşebiliyor.

Ziyaretçilerini eşsiz doğasıyla karşılayan Çambaşı Yaylası, sis ve serin havasıyla her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

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