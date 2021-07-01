Yayla güzelliği

Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.
Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda yavaş yavaş bastıran sisle hava sıcaklığı bir anda 45 derece düşebiliyor.
Ziyaretçilerini eşsiz doğasıyla karşılayan Çambaşı Yaylası, sis ve serin havasıyla her mevsim güzel manzaralar sunuyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.