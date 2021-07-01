Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırdı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırdı"

İHA

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, korona virüs ile ciddi mücadele edildiğini ve şuan vaka sayılarındaki düşüşün tüm sağlıkçıların motivasyonunu arttırdığını belirterek, bu düşüşte aşılamanın büyük etkisi olduğunu söyledi.

Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırdı"

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, korona virüs ile ciddi mücadele edildiğini ve şuan vaka sayılarındaki düşüşün tüm sağlıkçıların motivasyonunu arttırdığını belirterek, bu düşüşte aşılamanın büyük etkisi olduğunu söyledi.
Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüste, ilerleyen süreçle birlikte aşılama evresine geçtiklerini belirtti. İldeki hastaneler ile kıyaslandığında aşılama sayısı anlamında en öndeki kurumlardan biri olduklarını belirten Delier, “Fatsa Devlet Hastanesi olarak 60 Bin civarında aşılama yapmış bulunuyoruz. Korona virüs başlamadan önce yirmi tane yoğun bakım yatağımız vardı. Bu süreçte yoğun bakım yatak sayısını 61’e kadar yükselttik. Pandemi ile mücadelede güzel sonuçlar aldık. Hasta sayısında ciddi düşüşler yaşandı. 40 yoğun bakım hastamız varken, şu anda bu rakam bir elin parmağından az. Bu düşüş personelimizin de motivasyonunu artırdı. Tüm personelimiz insanüstü bir emek ve fedakarlık gösterdi, onların bu üstün gayreti sayesinde süreci kontrol altına almayı başardık. Hepimiz bu anlamda çok mutluyuz” dedi.

"Herkes aşısını vurdursun"
Başhekim Dr. Alper Delier, hastanenin sadece Fatsa’ya değil, civardaki ilçelere de hizmet verdiğini ifade ederek, “Sağlık Bakanlığımız, vatandaşlar MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşıya gelsin istiyor. Bunun sebebi ise insanlar arasındaki teması en aza indirmek. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız da MHRS sistemi üzerinden randevularını alarak saatinde aşı polikliniğine gelmeleridir. Herkes aşısını vurunsun. Tavsiyemiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesidir. Bu hastalığı milletçe hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Günlük yaklaşık 3 bin poliklinik muayenesi"
“Günlük poliklinik muayenesi 2 bin 500 ile 3 bin arasında” diyen Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, “Günlük sürüntü kapasitesi bin 800, aktif 61 yoğun bakımımız mevcut (8 tanesi yeni doğan yoğun bakım) hastanemiz PCR Laboratuvarında günlük 5001700 arasında numune çalışılmaktadır. Ünye, Akkuş, Kumru, Korgan, Aybastı Devlet hastaneleri ve diğer ilçelerin Toplum Sağlığı Merkezleri’nden alınan numuneler hastanemiz PCR Laboratuvarında çalışılmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası Başkan Haydar Gürsu: “Fındık fiyatını geçen senenin üzerinde bekliyoruz”
YEREL HABERLER Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası ...
Yayla güzelliği
YEREL HABERLER Yayla güzelliği
Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Altınordu Belediyesi, yüzde 50 hibeli 20 bin tavuk dağıtacak
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, yüzde 50 hibeli 20 bin tavuk ...
Ünye Kadınlar Plajı açılıyor
YEREL HABERLER Ünye Kadınlar Plajı açılıyor
Suriye’den Ordu’ya uzanan türkü Ordu’da yaşayan ve savaş nedeniyle memleketinden ayrılan Suriye uyruklu Halit Arapoğlu, Türk usta sanatçıların eserlerini seslendirerek ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Suriye’den Ordu’ya uzanan türkü Ordu’da yaşayan ve ...
Ordu’da ‘Sosyal Market’ açılacak
YEREL HABERLER Ordu’da ‘Sosyal Market’ açılacak
Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
YEREL HABERLER Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
Fatsa İlçe Stadı yenileniyor
YEREL HABERLER Fatsa İlçe Stadı yenileniyor
Altınordu Belediyesi, ‘Z Kuşağı Vadisi’ projesinde çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, ‘Z Kuşağı Vadisi’ projesinde ...
Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
İmamoğlu’na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat
YEREL HABERLER İmamoğlu’na, valiye hakaretten 20 bin liralık ...
Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı
YEREL HABERLER Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı