21 ülkeden müzik aletleri bu müzede sergileniyor Ordu Kültür Evi'nde oluşturulan Müzik Aletleri Müzesi'nde 21 ülkeden yaklaşık bin 500 adet eser sergileniyor Müzede 300 yıllık enstrümanlar da yer alıyor

Ordu'daki Müzik Aletleri Müzesi'nde 21 ülkeden aralarında 300 yıllık enstrümanların da bulunduğu yaklaşık bin 500 envanter sergileniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Kültür Sanat Merkezi yanındaki Kültür Evi'nde 5 yıl önce açılan müzede, İskoçya'dan İsviçre'ye, Almanya'dan Moğolistan'a kadar toplam 21 ülkeden getirilen müzik aletleri bulunuyor. Her birinin farklı hikayesi olan enstrümanlar arasında körüklü piyano, kanun, keman, klarnet, ud ve çeşitli müzik aletlerinden oluşan yaklaşık bin 500 çeşit envanter yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, geçmiş yıllarda uluslararası bir ralli grubunun sosyal sorumluluk projesi

kapsamında kente geldiğini ve onları 3 yıl üst üste ağırladıklarını söyledi. Grubun hediye olarak atalarından kalan müzik aletlerini getirdiklerini kaydeden Toparlak, “O grup, Avrupa’dan Türkiye’ye gelişlerinde Avrupa’nın eski müzik aletlerini hediye olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında buraya getirdiler. Bizim eserler ile birlikte bunları bir araya getirdik ve ‘kültür evi’ konseptinde atadan, dededen kalan eserleri burada sergiliyoruz, meraklılarına sunuyoruz” dedi.



“300 yıllık eserlere şahit oluyoruz”

Eserlerin arasında 300 yılı aşan parçalar olduğunu ifade eden Toparlak, “En önemlisi de eserlerin özellikle yapılış tarihlerine baktığımızda çok eski tarihlere dayandığını görüyoruz, belki de 300 yıllık eserlere burada şahit oluyoruz. Dolayısı ile buraya gelen bu işlerin meraklıları için önemli bir görselliği sunmuş oluyoruz. 21 ülkeden buraya katılım sağlandı. Dolayısı ile yaklaşık 700 kişi geldi ve bu ekiplerin her biri kendi araçları ile geldi. Bize de kendi atalarından kalan müzik aletlerini bıraktılar. Bizim de kendi atalarımızdan kalan enstrümanlarımız vardı. Onlarla birleştirince müzik aletlerinden oluşan bir müze kurabilecek envanterlere sahip olduk” şeklinde konuştu.



“Yaklaşık bin 500 eser var”

Kurulan müzede yaklaşık bin 500 adet eserin olduğuna değinen Toparlak, şunları söyledi:

“Yaklaşık bin 500’ün üzerinde eserimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni modern arkeoloji müzesini hayata geçirdiğimizde bu eserlerimizi daha güzel teşhir edilmiş bir şekilde burada görürüz. Bu tür özgün müzeler çok nadir müzelerdir. Onun için özellikle meraklıları tarafından aranan ve sorulan, çok sık ziyaret edilen müzelerdir. Onun için Ordu çeşitliliğine katkı sunacağı için çok mutluyuz.”

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