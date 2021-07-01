Fatsa’da çöpte ikili toplama sistemi

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından kent merkezinde uygulamaya koyulan geri dönüşüm konteynerleri ile geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyesi, daha önce evsel atıklar için yerleştirilen yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin yanına mavi renkli geri dönüşüm konteynerleri koyuyor. Bu çalışma ile Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların çöplerini yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin içine, geri dönüşüm atıklarını ise mavi konteynerlere atmalarını istedi.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva geri dönüşüm konteynırları için Dolunay Mahallesi’nin pilot bölge seçildiğini belirterek, “Siteler ve işlek noktalara sıfır atık projesi kapsamında ikili toplama sistemi kuruldu. Mavi renkli ambalaj atıkları konteynerlerinin içine geri dönüşüm atıkları (kağıt, karton, naylon, plastik) ile yer altı ve yer üstü evsel atık çöp konteynerlerinin içine atılması gereken çöpler hakkında site sakinlerine, kapıcılara ve vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Daha önce Dolunay Mahallesi’nde ambalaj atıkları için yerleştirilen demir kafesler görüntü kirliliğine yol açtığı için, kaldırılarak plastik ambalaj atık konteynerleri yerleştirildi. Dolunay Mahallesi’nden başlayan ikili sistemin kısa zamanda tüm merkez ilçe mahallelerimizde uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Vatandaşların, mavi konteynerlerin içine kağıtkarton, plastik, cam ve metal olarak gruplanan geri dönüştürülebilir atıkları atması, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerin içine ise evsel atıkları atmaları gerektiğini söyleyen Yuva, “Yapılan bu çalışma ile ‘Sıfır Atık’ projesinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin oluşturulması ve atıkları kaynağında ayrıştırmayı sağlayarak ilçemizde sıfır atık yönetim sisteminin uygulanması hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

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