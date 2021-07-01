5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi

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Turgut DAĞDEVİREN- Oğuzhan UYSAL/ÜNYE (Ordu), (DHA)SAMSUN'da, ziyarete gittiği teyzesinin 5´inci kattaki evinin balkonundan düşüp ölen üniversite öğrencisi Berkay Kalafat (22), memleketi Ordu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencisi Berkay Kalafat, ziyarete gittiği teyzesinin 5'inci kattaki dairesinin balkonundan, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kalafat, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Berkay Kalafat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalafat´ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Ordu´nun Ünye ilçesine getirildi.

İlçenin Atatürk Mahallesi 100'üncü Yıl Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kalafat, Tepe Mezarlığı aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kalafat'ın annesi Hatice ile babası İbrahim Ali Kalafat´ı cenazeye katılanlar teselli etmeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİRENOğuzhan UYSAL

2021-07-01 14:29:55



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