Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı

İHA

Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ünye Belediyesi’ne devredilen kadın plajı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.
Önceki yıllarda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadınlar plajı geçtiğimiz günlerde yapılan protokole Ünye Belediyesi’ne devredildi. Devrin ardından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrası plaj yeni yüzüyle hizmete açıldı. Sabah 10.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan plajda şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve kantin gibi hizmetler verilirken, kadın güvenlikçi ve kadın cankurtaran görev alacak. Kadınlar plajı, Devlet Sahil Yolu kenarında olması ve dolmuş güzergahının da geçmesi nedeniyle ulaşım açısından insanların kolay ulaşabileceği bir noktada yer alıyor.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tesisin Ünye Belediyesi’ne devrinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Başkan Güler’e teşekkür ederek, kendilerinin de tesiste bir dizi düzenlemeler yaparak hizmete aldıklarını kaydetti. Önümüzdeki yaz sezonunda kadınlar plajına çok daha fazla sosyal donatı alanları ekleneceğini ve kadınların tesiste geç saatlere kadar dilediklerince gönül rahatlığı ile vakit geçirebileceklerini kaydeden Başkan Tavlı, Ünye’yi her anlamda güzelleştirmek için gece gündüz çaba sarf ettiklerini belirterek, plajın hayırlı olmasını diledi.
Konuşmanın ardından gerçekleştirilen açılışa, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
YEREL HABERLER 5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli ...
Fatsa’da çöpte ikili toplama sistemi
YEREL HABERLER Fatsa’da çöpte ikili toplama sistemi
Ayı ve yavruları korkutuyor
YEREL HABERLER Ayı ve yavruları korkutuyor
21 ülkeden müzik aletleri bu müzede sergileniyor Ordu Kültür Evi'nde oluşturulan Müzik Aletleri Müzesi'nde 21 ülkeden yaklaşık bin 500 adet eser sergileniyor Müzede 300 yıllık enstrümanlar da yer alıyor
YEREL HABERLER 21 ülkeden müzik aletleri bu müzede sergileniyor Ordu ...
Başkandan Minik Elif’e ilginç doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkandan Minik Elif’e ilginç doğum günü sürprizi
Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırdı"
YEREL HABERLER Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş ...
Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası Başkan Haydar Gürsu: “Fındık fiyatını geçen senenin üzerinde bekliyoruz”
YEREL HABERLER Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası ...
Yayla güzelliği
YEREL HABERLER Yayla güzelliği
Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Altınordu Belediyesi, yüzde 50 hibeli 20 bin tavuk dağıtacak
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, yüzde 50 hibeli 20 bin tavuk ...
Ünye Kadınlar Plajı açılıyor
YEREL HABERLER Ünye Kadınlar Plajı açılıyor
Suriye’den Ordu’ya uzanan türkü Ordu’da yaşayan ve savaş nedeniyle memleketinden ayrılan Suriye uyruklu Halit Arapoğlu, Türk usta sanatçıların eserlerini seslendirerek ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Suriye’den Ordu’ya uzanan türkü Ordu’da yaşayan ve ...
Ordu’da ‘Sosyal Market’ açılacak
YEREL HABERLER Ordu’da ‘Sosyal Market’ açılacak
Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
YEREL HABERLER Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
Fatsa İlçe Stadı yenileniyor
YEREL HABERLER Fatsa İlçe Stadı yenileniyor
Altınordu Belediyesi, ‘Z Kuşağı Vadisi’ projesinde çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, ‘Z Kuşağı Vadisi’ projesinde ...
Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
İmamoğlu’na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat
YEREL HABERLER İmamoğlu’na, valiye hakaretten 20 bin liralık ...
Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı
YEREL HABERLER Ordu’da çöpten enerji üretimi başladı