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ODÜ’den sağlık camiasına yeni neferler ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi

İHA

ODÜ’den sağlık camiasına yeni neferler ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin 20202021 eğitimöğretim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Maden, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Kelebekli ile akademik ve idari personel ile öğrenciler, mezun olan öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, “Sevgili gençler, profesyonel yaşamınızda etik değerlere, insan haklarına ve hasta haklarına saygılı ve duyarlı olunuz. Bireyin ailesine ve değerlerine saygılı, kişilerarası ilişkilerinizde olumlu olunuz. Hemşirelik mesleğini geliştirmek ve bilimsel bilgi kazandırmak için çalışınız. Sizlerle gurur duyuyor; yeniliklere açık, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün gösterdikleri emek ve gayretin sonucu olarak elde etmiş oldukları mezuniyetlerinden dolayı her bir öğrencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Pandemi döneminde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza da göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ordu Üniversitesi, her dönem mezun ettiği öğrencileriyle araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kapasitesini ve kalitesini artırma çalışmalarını kurumsal kimliğinin gereği olarak hız kesmeden sürdürmektedir. Ordu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri, öğretim elemanlarımızın kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Bu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve onların yetişmesi için özverili çalışmalar yürüten değerli öğretim elemanlarımızı, evlatlarının yetişmesi için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı değerli ailelerimizi kutluyorum.”
Mezun olan öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Hemşirelik bölümü birincisi Ahmet Karayiğit, “Her birimiz zorlu süreçlerden geçtik, uzaktan eğitim ile açığımızı kapatmaya çalıştık. Son dönemimizde hastanelerde tüm riskleri göze alarak staj yaptık. Elde ettiğim başarıda ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın büyük katkıları bulunmaktadır. Bizlere her türlü bilgi ve deneyim aktararak bizi başarıya taşıyan bize anlayış ve sevgiyle yaklaşan hocalarıma ve kliniklerde bizleri destekleyen doktor ve hemşirelere bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Sevgili meslektaşlarım mezuniyetlerimiz kutlu olsun, her şey gönlümüzce olsun” dedi.
Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden derece ile mezun olan öğrencilere başarı ödülleri ve tüm öğrencilere diplomaları verildi. Tören mezuniyet kütüğüne plaket çakılması, hemşirelik yemini ve mezuniyet keplerinin atılmasının ardından sona erdi.
Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Ordu Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Maden, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Kelebekli ile akademik ve idari personel ile öğrenciler, mezun olan öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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