Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: “Bayrağımız ve ülkemiz için hepimizin canı feda olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: “Bayrağımız ve ülkemiz için hepimizin canı feda olsun”

İHA

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: “Bayrağımız ve ülkemiz için hepimizin canı feda olsun”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Şanlı bayrağımız için hepimizin canı, kanı bu ülke için, bu millet için, bu devlet için helal olsun, armağan olsun, feda olsun” dedi.
Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Ordu Valiliğine gelişinde Vali Tuncay Sonel tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ile birlikte valilik makamına geçti.
Burada Vali Tuncay Sonel ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, Ordu’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Huzur şehri Ordu, hakikaten ülkemizin medarı iftiharı. Bereketiyle, çalışkan insanlarıyla, güzellikleriyle Ordu'yu seviyoruz. Ordu’yu bu nedenle her gelişimde özlüyorum” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de sizleri seviyoruz. Hem çok kıymetli komutanımız ve kıymetli bir dostumuzsunuz. Allah razı olsun, sizleri, heyetinizi burada görmek son derece mutlu etti bizleri. İyi ki varsınız. Sizlerin nezdinde tüm Jandarma teşkilatımıza, kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Tuncay Sonel ve beraberindeki heyetle birlikte Karacaömer Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan’ın ailesini ziyaret etti.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan’ın annesi Fatma ile babası Hilmi İnan’a başsağlığı dileyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan’ın ailesini ziyaret ettikten sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesini ziyaret etti.
Burada Dernek Başkan Yardımcısı Recep Evli ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dernek anı defterini imzalayarak, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.
Orgeneral Arif Çetin burada şehit ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları emrinize amadedir. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa hemen derhal, Sayın Valim, Bölge Komutanım, bizler yerine getirmeye çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Allah sizleri var etsin” diye konuştu.

“Bayrağımız ve ülkemiz için hepimizin canı feda olsun”
Orgeneral Çetin konuşmasının devamında, aziz şehitlerimiz sayesinde, yüce Türk milletinin şanlı bayrağının göklerde dalgalandığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Şanlı bayrağımız için hepimizin canı, kanı bu ülke için, bu millet için, bu devlet için helal olsun, armağan olsun, feda olsun. Bizim de canımız, kanımız kahraman şehitlerimizin yolunda, yüce milletimizin ebediyete kadar yaşaması, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canımız, kanımız şu al bayrağa helal olsun. Onlar sayesinde nefes alıyoruz, onlar sayesinde ayaktayız. Allah sizleri var etsin, Allah hepimizi, milletimizi şehirlerimizin karşısında mahcup etmesin, sizlere karşı Allah bizleri mahcup etmesin” diyerek sözlerini tamamladı.
Ziyaretlerin ardından Ordu İl Jandarma Komutanlığına geçen ve burada denetimlerde bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir’den kurum hakkında brifing aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fedakar hemşire: Bakan Koca paylaştı Ailecek virüse yakalanan hemşire, hastalığı yenince gönüllü olarak aşı biriminde çalışıyor Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ordu’da görev yapan hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
YEREL HABERLER Fedakar hemşire: Bakan Koca paylaştı Ailecek virüse ...
Dr. Aralan: “Aşı için tüm kolları sıvadık”
YEREL HABERLER Dr. Aralan: “Aşı için tüm kolları sıvadık”
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı
Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatları iyileştiriliyor Fatsa'da METİP toplantısı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatları ...
Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı
YEREL HABERLER Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı
Fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir
YEREL HABERLER Fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir
ODÜ’den sağlık camiasına yeni neferler ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ODÜ’den sağlık camiasına yeni neferler ODÜ Sağlık ...
Kumru’da trafik denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kumru’da trafik denetimleri sürüyor
Vali, çocukların kendisiyle top oynama isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Vali, çocukların kendisiyle top oynama isteğini ...
Gezici arıcılarda yüzde 50 rekolte kaybı Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Kestane balı hasadı güzel gidiyor, 45 ildeki gezici arıcılarımızda yüzde 50 rekolte kaybı bekliyoruz”
YEREL HABERLER Gezici arıcılarda yüzde 50 rekolte kaybı Ordu ...
Kurayla muhtar oldu, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kurayla muhtar oldu, kazada hayatını kaybetti
Vali’den Halk Günü
YEREL HABERLER Vali’den Halk Günü
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95. yılı
YEREL HABERLER Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95. yılı
Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye ...
Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
Vali Sonel gençlere seslendi: “Aşı olun”
YEREL HABERLER Vali Sonel gençlere seslendi: “Aşı olun”
Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı
5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli Berkay toprağa verildi
YEREL HABERLER 5'inci katın balkonundan düşüp ölen üniversiteli ...
Fatsa’da çöpte ikili toplama sistemi
YEREL HABERLER Fatsa’da çöpte ikili toplama sistemi
Ayı ve yavruları korkutuyor
YEREL HABERLER Ayı ve yavruları korkutuyor
21 ülkeden müzik aletleri bu müzede sergileniyor Ordu Kültür Evi'nde oluşturulan Müzik Aletleri Müzesi'nde 21 ülkeden yaklaşık bin 500 adet eser sergileniyor Müzede 300 yıllık enstrümanlar da yer alıyor
YEREL HABERLER 21 ülkeden müzik aletleri bu müzede sergileniyor Ordu ...
Başkandan Minik Elif’e ilginç doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkandan Minik Elif’e ilginç doğum günü sürprizi
Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırdı"
YEREL HABERLER Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş ...
Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası Başkan Haydar Gürsu: “Fındık fiyatını geçen senenin üzerinde bekliyoruz”
YEREL HABERLER Fındıkta yüksek fiyat beklentisi Fatsa Ziraat Odası ...