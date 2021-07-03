Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: “Bayrağımız ve ülkemiz için hepimizin canı feda olsun”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Şanlı bayrağımız için hepimizin canı, kanı bu ülke için, bu millet için, bu devlet için helal olsun, armağan olsun, feda olsun” dedi.

Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Ordu Valiliğine gelişinde Vali Tuncay Sonel tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ile birlikte valilik makamına geçti.

Burada Vali Tuncay Sonel ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, Ordu’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Huzur şehri Ordu, hakikaten ülkemizin medarı iftiharı. Bereketiyle, çalışkan insanlarıyla, güzellikleriyle Ordu'yu seviyoruz. Ordu’yu bu nedenle her gelişimde özlüyorum” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de sizleri seviyoruz. Hem çok kıymetli komutanımız ve kıymetli bir dostumuzsunuz. Allah razı olsun, sizleri, heyetinizi burada görmek son derece mutlu etti bizleri. İyi ki varsınız. Sizlerin nezdinde tüm Jandarma teşkilatımıza, kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Şehit ailelerini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Tuncay Sonel ve beraberindeki heyetle birlikte Karacaömer Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan’ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan’ın annesi Fatma ile babası Hilmi İnan’a başsağlığı dileyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan’ın ailesini ziyaret ettikten sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesini ziyaret etti.

Burada Dernek Başkan Yardımcısı Recep Evli ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dernek anı defterini imzalayarak, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.

Orgeneral Arif Çetin burada şehit ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları emrinize amadedir. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa hemen derhal, Sayın Valim, Bölge Komutanım, bizler yerine getirmeye çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Allah sizleri var etsin” diye konuştu.



“Bayrağımız ve ülkemiz için hepimizin canı feda olsun”

Orgeneral Çetin konuşmasının devamında, aziz şehitlerimiz sayesinde, yüce Türk milletinin şanlı bayrağının göklerde dalgalandığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Şanlı bayrağımız için hepimizin canı, kanı bu ülke için, bu millet için, bu devlet için helal olsun, armağan olsun, feda olsun. Bizim de canımız, kanımız kahraman şehitlerimizin yolunda, yüce milletimizin ebediyete kadar yaşaması, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canımız, kanımız şu al bayrağa helal olsun. Onlar sayesinde nefes alıyoruz, onlar sayesinde ayaktayız. Allah sizleri var etsin, Allah hepimizi, milletimizi şehirlerimizin karşısında mahcup etmesin, sizlere karşı Allah bizleri mahcup etmesin” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaretlerin ardından Ordu İl Jandarma Komutanlığına geçen ve burada denetimlerde bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir’den kurum hakkında brifing aldı.

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