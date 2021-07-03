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Mesudiye Kurultayı 31. kez toplandı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Lafla karın doymuyor, üretim yapmak zorundayız” “Mesudiye’ye 5.5 saatte geliyorduk, şimdi 1 saat 10 dakikada geliyoruz” “Mesudiye’ye yılda 15 milyonluk yatırım yapıyoruz” “Melet Irmağı’nı çöpten temizliyoruz” “Normalde 5 senelik bir dönemde 400-450 km yol yapılır. Bu kadar hızlı yapma sebebimiz şu; taş ocağımızı kendimiz aldık, asfalt plentimizi kurduk ve 130 tane iş makinasını aldık. Bu sebeple yolları artık biz yapıyoruz”

İHA

Mesudiye Kurultayı 31. kez toplandı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Lafla karın doymuyor, üretim yapmak zorundayız” “Mesudiye’ye 5.5 saatte geliyorduk, şimdi 1 saat 10 dakikada geliyoruz” “Mesudiye’ye yılda 15 milyonluk yatırım yapıyoruz” “Melet Irmağı’nı çöpten temizliyoruz” “Normalde 5 senelik bir dönemde 400-450 km yol yapılır. Bu kadar hızlı yapma sebebimiz şu; taş ocağımızı kendimiz aldık, asfalt plentimizi kurduk ve 130 tane iş makinasını aldık. Bu sebeple yolları artık biz yapıyoruz”

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 1991 yılından bu yana yapılan ve yerel yönetimlerin demokrasi anlayışına 'en güzel örnek' olarak gösterilen 'Mesudiye Kurultayı'nın 31'incisi gerçekleştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Canpolat, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, eski CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, eski CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kurultayda yaptığı konuşmada, Mesudiye Kurultayı’nı partiler üstü bir toplantı olarak gördüğünü söyledi. Güler, “Bu kurultay tamamen Mesudiye’nin özgül ağırlığına uygun bir toplantı. Ki, Mesudiye Türkiye’de sıradan bir ilçe değil. İlçeden öte bir ilçe. Böyle bir ortamda bizlerin çalışmasının partiler üstü olmasını arzu ediyorum. Dünya Demokrasi Formu'na talip olan bir ilçe aslında farkındalık oluşturmuş bir ilçedir” dedi.
Devlette ve kültür alanında devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Başkan Güler, buna uygun hareket ederek bu örfü ileriye taşımak gerektiğini belirterek, “Geçmişle geleceği buluşturmak bizim görevimiz. Geçmişle geleceği buluşturmak bizim görevimiz. Aydınların görevi de doğru soruları sorarak sistemi irdeleme ve daha iyi reformların yapılmasını sağlamak. Göreve geldiğimden itibaren hep buna ağırlık veriyorum" diye konuştu.

“Lafla karın doymuyor. Üretim yapmak zorundayız”
Mesudiye’nin böylesine bir özgül ağırlığı olmasına göç problemi ile karşı karşıya kaldığını, Orhun Abideleri'nden eski yazıtlara sahip bu kadar bereketli toprakların neden gereği gibi değerlendirilmediğini soran Başkan Güler, “Arkadaşlar, lafla karın doymuyor. Önce üretim yapmalıyız. Bizim belediye başkanlığındaki amacım da burada. Amacımız Düşünen, Yarışan, Üreten Ordu’yu oluşturmak. Buradaki üç temel unsur kutsal kitabımızın bize emri. ‘Hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz?’ diye buyurulan düşünmek, üretmek ve yarışmak. Bu sebeple hep söylüyorum üretim yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Mesudiye’ye 5.5 saatte geliyorduk, şimdi 1 saat 10 dakikada geliyoruz”
KaradenizAkdeniz yolu olarak bilinen ve Ordu’da tarihi Dereyolu olarak tanımlanan OrduMesudiye yolunu yaptıklarını hatırlatan Güler, “AkdenizKaradeniz yolunu yaptık 14 tünel açınca bir anda kendimizi Mersin’de bulduk. 6 saatte Mersin’e iniyorsunuz. Artık Sivas ve Kayseri’nin sahil kenti Ordu oldu. Biz artık Sivas ile Mesudiye’yi daha nasıl iç içe hale getiririz bunları konuşuyoruz. Bakanlıklarla görüşerek Sivas’ı Mesudiye’ye ve Ordu’ya bağlayacak tüm yollar için çalışma yapıyoruz” dedi.
Başkan Güler, ulaşım hizmetlerinin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:
“Ben çocukluğumda Mesudiye’ye 5.5 saatte geldiğimi biliyorum. Şimdi ise 1 saat 10 dakikada geldim. Söylemesi ayıp, kendimi anlatmak istemem ama Enerji Bakanı iken aşağı yukarı 125130 yıllık bir rüyaydı ve gerçekleştirdik. Dağları deldik, 14 tünel açtık. Hatta bir ara yürütmeyi durdurma gibi bir kaza bile geçirdik ama biz buna rağmen bu yolu yaptık. Eğer yürütme durdurma kararı kalsaydı biz yine buraya 5.5 saatte gelecektik. Bakın, Ordu 6001 kilometrekare. İstanbul’dan daha büyük. Mesudiye ise birçok ilden büyük. Havaalanı yaptık 1 saat 10 dakikada İstanbul’dan Ordu’ya, Ordu’dan karayolu ile 1 saat 10 dakikada Mesudiye’ye geliyoruz. Şimdi orada (İstanbul’da) Mesudiye’nin doğal ve organik ürünlerini satmak için dükkanlar açıyoruz."

“Mesudiye’ye yılda 15 milyonluk yatırım yapıyoruz”
Mesudiye’de özellikle içme suyu yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Güler, “Göreve geldiğimizde suyun yüzde 56’sını kaybediyorduk. Borular patlak, sağlığa zararlı şekildeydi. Şimdi göletlerle ve barajlarla suyu tutuyoruz. Kuraklık dönemi yaşıyoruz. Benim sözlüğümde mazeret şikayet yok. Bunun karşılığında plan program ve koordinasyon var. OSKİ olarak Mesudiye’ye OSKİ olarak yıllık 15 milyonluk yatırım yapıyoruz. Mesudiye’de oluşabilecek susuzluk için acil müdahale etmek amacıyla 30 tanker aldık. Bizim görevimiz suyu götürmek. Köylerimiz susuz kalmayacak. Gölet yaparak su sorununu kökten çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Melet Irmağı’nı çöpten temizliyoruz”
Melet Irmağı'na yıllardır problem haline gelen çöp olayına el attıklarını belirten Başkan Güler, ırmağın temizlenmesine devam ettiklerini söyledi. Başkan Güler, “Melet’in denize ulaşmasındaki temizliğini yapıyoruz. Taşı taşı bitmiyor çöpleri. Buraya atılan çöpleri hala temizlemeye çalışıyoruz. Hem tıbbi sağlık açıdan çok önemli bir noktaydı. Melet üzerinde kanoların yelkenlerin olduğu rengarenk bir görüntü var artık” diye konuştu.

“Ben klasik belediye başkanı değilim”
Klasik bir belediye başkanlığı yapmadığını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:
“Ben klasik bir belediye başkanlığı yapmıyorum. Çöp toplamak yerine çöpten enerji üretiyoruz. Tarım ekonomisi ile tarım alanında gelir getiren unsurların sayısını arttırıyoruz. Yazılım üretiyor, turizm cazibesini yükselten projeler uyguluyoruz. Yol yapıyoruz ama öyle az buz değil 1000 km’yi aştık. Normalde 5 senelik bir dönemde 400450 km yol yapılır. Bu kadar hızlı yapma sebebimiz şu; taş ocağımızı kendimiz aldık, asfalt plentimizi kurduk ve 130 tane iş makinasını aldık. Bu sebeple yolları artık biz yapıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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