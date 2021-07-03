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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek

İHA

Akar'dan Ünye-Akkuş yoluna destek

Ordu'nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Akkuş ilçesinde bulunan üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Akkuş ilçesinde bulunan odaya kayıtlı tüm meslek grubundaki üyeler ile bir araya gelen Başkan Akar, üyelerine her konuda desteğini yineleyerek sorunların çözüme kavuşması için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

"Ünye Akkuş yolu ticaret için önemlidir"
Düzenlenen program sonrası konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Bizim burada ki amacımız şehirler arası istişareleri sağlamak, ÜnyeAkkuş arasındaki turizm ve ticareti geliştirmektir. Yol bizim en büyük önceliğimiz ve yol olmazsa olmazımızdır. Akkuş Niksar yolunun daha modern bir yol olması gerekiyor. Bizim bu toplantılardaki amacımız artık esnafımızın iş adamımızın ufkunu açmak çeşitli istişareler yapmaktır. Bizim gayemiz sanayi ye ham madde üretimi değil. Bizim gayemiz buradaki insanların bir araya gelip fabrika kurup dünyaya daha güzel daha modern ürünler üreterek eticaret yapıp daha fazla katkıda sağlamasıdır. Dışarıda yaşayan Akkuşluların tekrar bölgeye gelip bölgede istihdam etmesi tek derdimizdir. O yüzden biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Dışarıdan iş insanlarımız gelsin ve orman ve hayvancılıkla ilgili istihdam alanları kursunlar. Hatta birkaç arkadaşımız bir araya geldi. Hayvancılık ile ilgili tesis kuruyorlar. Aynı şekilde ormancılıkla ilgili yarı mamul ürünleri üretip dünyaya satılırsa buranın istihdam ve gelişmesine önemli katkı sunacaktı" dedi.
Programda konuşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise," Biz bölgemizin istihdam ve kalkınabilir potansiyelini Akkuşlu esnaflarımızla bir araya gelerek Başkan Akar'ın önderliğinde görüşme gerçekleştirdik. Tabii, bölgemizde yatırım ve istihdamın önemini bir kez daha vurgulayarak yatırımcılarımızı her zaman ilçemize davet ediyoruz. Burada önemli olan kalkınmasını her zaman düşündüğümüz şehrimizdir" diye konuştu.

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