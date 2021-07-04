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Ordu’da yavru kedi için seferberlik Ordu’da yavru kedi sıkıştığı yerden 1 saati aşan titiz bir çalışma ile kurtarıldı

İHA

Ordu’da yavru kedi için seferberlik Ordu’da yavru kedi sıkıştığı yerden 1 saati aşan titiz bir çalışma ile kurtarıldı

Ordu’da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, bir saati aşan ve titizlikle yürütülen çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde yavru bir kedi kafasını demir boruya sıkıştırdı. Durumu fark eden çevredekiler olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kafası boruya sıkışan kediyi alarak Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait atölyeye götüren itfaiye ekipleri burada yavru kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.
Yavru kediye zarar gelmemesi amacıyla titiz bir çalışma gerçekleştiren itfaiye ekiplerinin müdahalesi 1 saati aşkın sürdü. Dikkatli ve titizlikle çalışan ekipler çalışma sonrasında kediyi sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarma çalışmasının tamamlanması ile itfaiye ekipleri büyük sevinç yaşarken, kedinin şaşkınlığı ve korkusu ise gözlerinden okundu.
Ordu itfaiyesi tarafından veterinerde tedavisi tamamlanan kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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