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İstanbul SMMMO Başkanı Akdemir: “Yeni teşviklerin gelmesi lazım” “Nakdi ücret desteği, en azından yılbaşına kadar devam etmeli”

İHA

İstanbul SMMMO Başkanı Akdemir: “Yeni teşviklerin gelmesi lazım” “Nakdi ücret desteği, en azından yılbaşına kadar devam etmeli”

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, “Pandemi sanki devam edecekmiş gibi geçmişle alakalı yaraların da sarılması anlamında ilerleyen aylarla ilgili tedbirler alınarak teşviklerin uygulanması lazım” dedi.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Burada temaslarda bulunan Başkan Akdemir, İHA muhabirine pandemi sürecini değerlendirdi.
Başkan Akdemir, “Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi döneminden geçmekteyiz. Çok ciddi ekonomik sıkıntılarımız oldu. 30 Haziran itibarıyla bu sıkıntılı süreçte işle ilgili yapılan teşvik düzenlemelerinin sonuna gelindi. 1 Temmuz itibarıyla normal hayata döndük. Bizim yakından gördüğümüz üzere bu süreçten ciddi etkilenen hizmet sektörü gibi farklı sektörler var. Ellerindeki ve avuçlarındakilerle ayakta kalabilenler bu süreci tamamladılar. Yeni bir dönem başladı. Bize göre kısmi çalışma ödemeleri, nakdi ödeme ödemeleri vardı. Geçen yıl kullandığımız düşük kredi gibi can suyu olan destekler vardı. Bu dönem bunların hepsi sona erdi. Bundan sonraki süreçte de bunların devam etmesi ve yeni teşviklerin gelmesi lazım. Şu anda da pandemi ile ilgili tam anlamıyla önümüzü göremiyoruz. Bu süreçle alakalı hepimizin endişeleri var. Bu anlamda da pandemi sanki devam edecekmiş gibi geçmişle alakalı yaraların da sarılması anlamında ilerleyen aylarla ilgili tedbirler alınarak teşviklerin uygulanması lazım. Nakdi ücret desteğinin en azından yılbaşına kadar devam etmesi lazım. Etkilenen sektörler için düşük faizli krediler verilmesi lazım bunların ayakta kalması için. Yatırımın teşvik edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Vergi borcu yapılandırması Ağustos sonuna kadar devam ediyor”
Yapılabileceklerle ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Akdemir, “Etkilenen sektörlerde çalışanların sigorta prim ödemeleri en azından yılbaşına kadar devletten karşılanmak kaydıyla bu çalışanların işten çıkarılması önlenebilir. Yeni istihdam teşvikleri getirilebilir. Bu sürede ekonomi ile bağlantılı ilgili olarak devletimizin de finansman desteğine ihtiyacı var. Geçen yıl bir vergi affı çıkarılmıştı. Bu yıl da çıkarıldı ve Ağustos sonuna kadar müracaat hakkı var. Vergi afları dünya genelinde vergilerini düzenli olarak ödeyenlerde sıkıntı oluştursa bile olağanüstü dönemlerde gereklidir. Bunların ödemelerini de eylülekim ayında olacağını görüyoruz. Bu sıkışık dönemde ilk ödemelerin 2022’ye sarkıtılması lazım. Bu vergi affında ilk 2 taksiti ödemeyenlerin aftan faydalanmaları yanıyor. Bu dönemin özelliği göz önüne alınarak ilk 2 dönemin ödeme şartı kaldırılması diye düşünüyoruz. Ekonomi bu ülkenin her şeyi. Bizim de burada huzura ihtiyacımız var. Bunun için iş dünyasına, ekonomiye ve tüm çalışanlara sahip çıkmamız lazım. Burada da en büyük görev devlete düşüyor. Umarım gereken tedbirler alınarak bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Türkiye genelinde canları pahasına 200 civarında şehidimiz var bizim”
Ülke genelinde çalışan tüm mali müşavirlere teşekkür eden Başkan Akdemir, “Bugün iş hayatı devam ediyorsa, 1.5 yıllık süreçte çalışanlar kısmi çalışmadan ve ücretsiz izin desteğinden faydalanmışsa bunları mali müşavir arkadaşlarım yaptı. Doktorlardan sonra bu süreçte topluma en fazla dokunan, en fazla katkı sağlayan yaşamın olmazsa olmazlarından biri muhasebeciler. Mücbir sebep kullanmadılar. Türkiye genelinde canları pahasına 200 civarında şehidimiz var bizim. Yeri geldi beyannameleri düzelttiler yeri geldiler köprü oldular. Görevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiler. Bu çok büyük bir özveri. Bunlardan sonra bizim beklentimiz biraz daha yaptığımız işlerde yardım, saygı ve hoşgörü bekliyoruz. Aynı özveri ile biz hem meslek hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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