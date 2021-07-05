Ünye'ye yeni fakülte

Ordu Üniversitesi ile Ünye Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÜNKED) arasında Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin yapım işine yönelik protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan ve ÜNKED Başkanı Reşit Erol arasında imzalanan protokol töreninde Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ile Ünye AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan yer aldı.

İmzalanan protokol, Ordu Üniversitesi'ne tahsis edilen arazi üzerine ÜNKED tarafından Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının saha tanziminin yaptırılması ve anahtar teslimi olarak bedelsiz devredilmesini kapsıyor. Bununla birlikte yapılan proje ile 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Fakülte binasında en az 11 derslik, 9 amfi, 2 bilgisayar laboratuvarı, 18 idari oda, 3 seminer salonu, 2 yemekhane, 1 kantin ve 1 konferans salonu bulunacak.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan protokol sonrası gerçekleştirdiği konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Üniversitemize tahsis edilen Ünye’deki 165 dönümlük alan üzerine Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir binanın yapımı için Ünye Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği ile bir protokol imzaladık. İlerleyen günlerde Ordu’muzun yetiştirdiği, kıymetli büyüğümüz Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla bir temel atma törenimiz olacak. 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Fakülte binamızda öğretim elemanları ofisinden derslik ve amfilere, idari odalardan yemekhane ve seminer salonlarına kadar tüm mekanlar yer alacak. Üniversitemizin bütün eğitim birimleriyle Ordu’muza faydalı olması adına tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle başta Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya, Ünye Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Reşit Erol’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, imzaladığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ünye Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Reşit Erol, “Uzun mücadeleler sonrasında tahsisini gerçekleştirdiğimiz Üniversite kampüs alanıyla ilgili olarak son aşamaya geldik. Yarından itibaren hafriyatımıza başlayıp Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasını en kısa zamanda yükselteceğiz. Dernek olarak bu işi üstlendik fakat bu işi Ünye olarak sahiplendik. Bununla ilgili olarak bize destek veren Sayın Rektörümüze, Ünye Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise “Ünye için uzun süredir uğraşılan ve aynı zamanda neticesinin başlangıcına geldiğimize yürekten inandığımız bir ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1617 yıldır Ünye’de Ordu Üniversitesinin ikinci bir yerleşkesinin oluşturulması noktasındaki mücadelelere ÜNKED Başkanımızın yanında bizzat şahit olduğum için gelinen noktanın ne kadar kıymetli olduğunu da bilen kardeşlerinizden birisiyim. Bizler yerel yönetim olarak bir yerleşkenin kazandırılması noktasında üzerimize düşen bir fakülte binasının temelini çok kısa zamanda inşallah Sayın Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla birlikte atacağız. Buradan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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