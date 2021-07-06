Ordu'da denizde akıntıya kapılan Hüseyin'in cesedine ulaşıldı 

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Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan üniversite öğrencisi Hüseyin Furkan Şen'in (22) 16 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçenin Belicesu Plajı'nda meydana geldi. Sıcaktan bunalan üniversite öğrencileri Resul Alperen Cüre ile Hüseyin Furkan Şen, serinlemek için denize girdi. Üniversiteliler, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Cüre, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken, arkadaşı Şen ise gözden kayboldu. İhbar üzerine plaja sağlık, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su altı ekipleri, gencin kaybolduğu alanda arama çalışması başlattı. Şen'in bugün 08.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile Yalıköy Limanı'na getirilen Hüseyin Furkan Şen'in cansız bedeni, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-07-06 12:28:31



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