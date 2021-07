OTSO’dan 6 firmaya teşekkür

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, 2020 yılı Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren üye firmalara teşekkür etti.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayınladığı ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 2020 yılında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) üyesi 3 firmanın yer alması gururla karşılandı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, listeye giren Gürsoy, Altaş ve Çamsan firmalarını kutladı.

Pandemi sürecinde İSO tarafından açıklanan ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşları arasında ilk 500’de 3, ikinci 500’de ise 3 firmanın yer almasının Ordu sanayisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Şahin, “İlimizin tanınması, ekonomik anlamda güçlenmesi, istihdama katkı sağlanması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına bu sanayi kuruluşlarımızın listeye girmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Temennimiz odur ki, ülkemizde ve tüm dünyada salgını devam eden korona virüsün bir an önce bitmesi ve yaşadığımız normalleşme dönemini en iyi şekilde atlatarak önümüzdeki yıllarda daha fazla firmamızın listede yer bulmasıdır. OTSO olarak sanayi kuruluşlarımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şahsım, yönetim kurulum ve çalışma arkadaşlarım adına, İSO tarafından açıklanan ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşları listesine adını yazdıran üye firmalarımızı ve ilimiz ekonomisine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.