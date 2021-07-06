Ordu’da 44 sürücünün sürücü belgesi geri alındı

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Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 44 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

28 Haziran 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 26 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 35 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 146 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 877 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 137 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 13 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 54 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 12 bin 703 araç kontrol edilirken 2 bin 137 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. 104 araç trafikten men edilirken 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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