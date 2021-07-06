Ceren’in katili, polisleri yaralamaktan 6’ncı kez hakim karşısında

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalandığı esnada 2 polis memurunu yaralayan Özgür Arduç, polis memurlarının yaralanmasıyla ilgili 6’ncı kez hakim karşısına çıktı.



Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 6’ncı duruşması görüldü. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



“Kolumda yüzde 60 güç kaybı var”

Duruşmaya katılan ve olaydan bir gün sonra Arduç’u yakalayan polis memurlarından Zeki Çelik, yaralanmadan dolayı vazife malulü olarak emeklilik başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Kolumda yüzde 60 güç kaybı var” dedi. Mahkeme heyeti, polis memuru Zeki Çelik hakkında ilgili raporun dosyaya geldiğini ancak eksik hususların giderilmesi gerektiği için Çelik'in hastaneye sevk edilerek kolundan EMG çekilmesine karar verdi.

Duruşmada, söz alarak bir şey sormak istediğini belirten cinayet zanlısı Özgür Arduç ise, “Bir dahaki duruşmada karar çıkacak mı?” şeklinde soru yöneltirken, mahkeme heyeti başkanı eksik huşuların giderilmesi gerektiğini açıkladı.

Heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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