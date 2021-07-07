Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesinde, akıntıya kapılan ve Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince boğulmak üzereyken denizden çıkarılan Ömer Mustafa Çoban (15), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Olay, 1 Temmuz´da ilçenin Atatürk Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Ömer Mustafa Çoban, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşları, akıntıya kapılarak, gözden kaybolan Ömer´e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi´ne bağlı ekipler, Çoban´ı boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çoban, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ömer Mustafa Çoban, 7 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-07-07 11:32:43
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