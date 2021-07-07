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Fındık bu yıl da dalda kalmayacak Karadeniz’de fındık hasadını kolaylaştıran proje ile herkesin yüzü gülüyor Ordu’da iş bulmakta zorlananlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile iş imkânı buldu

İHA

Fındık bu yıl da dalda kalmayacak Karadeniz’de fındık hasadını kolaylaştıran proje ile herkesin yüzü gülüyor Ordu’da iş bulmakta zorlananlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile iş imkânı buldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçen yıl başlatılan, üretici ile işçiyi buluşturan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesi bu yılda devam ediyor. Proje kapsamında geçen yıl çalışmış olan fındık işçileri ise ekonomik anlamda önemli bir kazanç sağladıklarını belirterek herkesi projeye katılmaya davet ediyor.
Türkiye’nin en çok fındık üreten ili Ordu’da fındık bahçeleri ilaçlama, gübreleme ve temizlik çalışmalarının ardından hasat dönemine hazırlanıyor. İl dışında yaşayan Ordulu vatandaşlar da yeni fındık sezonu için Karadeniz’e gelme planlaması yapıyor.
Ordu’nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündüren ise işçi bulma konusu oluyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği üretici ile işçiyi buluşturan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesiyle üreticilere bu anlamda büyük kolaylık sağlarken vatandaşlara da istihdam imkânı sunuyor.

“Ordu’yu kucaklayan bir proje”
“Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesinin geçen yıl büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, projenin yoğun talep üzerine bu yılda devam edeceğini söyledi.
Tüm Ordu’yu kucaklayan bir proje olduğuna dikkat çeken Suyabatmaz, “Geçtiğimiz yıl Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlattığımız “Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesi çok büyük ilgi gördü. Yoğun talep üzerine projemizi bu yılda devam ettiriyoruz. Bu proje sayesinde 4 bin işçimize istihdam imkânı sağladık. Ordu’yu kucaklayan bir proje olması sebebiyle Mesudiye’den Ünye’ye, Akkuş’tan Gülyalı’ya tüm vatandaşlarımız projeden kolaylıkla yararlanabiliyor. Proje ile Ordu’nun dört bir yanında vatandaşlarımız iş bulma imkânına sahip oluyor. Bu sayede 45 gün süre ile devam eden projemizi hayata geçirerek istihdam sağlamanın yanı sıra kaliteli hizmet sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bu yıl da fındık hasadı süresince fındık hattımızı arayan vatandaşlarımız iş, bahçe sahipleri ise işçi bulabilir” dedi.

“Bizim için çok önemli bir proje”
Üretici ve işçilerin büyük memnuniyetini kazanan proje bu yılda devam ederken 2020 yılı fındık hasat sezonunda proje kapsamında çalışan fındık işçilerinden yeni hasat sezonu için ‘projeye katılın” çağrısı geldi.
Korgan ilçesinde yaşayan ve “Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesi kapsamında çalıştıklarını belirten Şaban Bolgi, yöre halkı için çok önemli bir proje olduğunu belirtti. Ekonomik anlamda çok ciddi bir gelir elde ettiklerini ve beraberinde çalışan işçilerinde memnun kaldığını belirten Bolgi, “Büyükşehir Belediyemizin projesine katılarak geçtiğimiz yıl birçok ilçeye Korgan ilçesinden işçi götürdüm. Bu proje hem benim hem de oluşturduğum ekipteki arkadaşlarım için çok önemli bir projeydi. Bu projeyi yapandan Allah razı olsun. Yaptığımız çalışma ile çok güzel paralar kazandık” diye konuştu.

“Birçok arkadaşımız bu proje ile evine ekmek götürdü”
Hasat sezonu yaklaşmaya başlaması ile çok talep aldığının altını çizen Bolgi, “Geçtiğimiz yıl 20 kişilik bir ekip oluşturmuştuk bu yıl hasat sezonu gelmeden 30’un üzerinde kişi çalışmak için talepte bulunuyor. Bu proje ile paramız kendi memleketimizde kalıyor. Birçok arkadaşımız bu proje sayesinde evine ekmek götürdü. Biz çok memnun kaldık ve herkesi de projeye davet ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin bu projesi sayesinde birçok üretici ile tanışarak fındığını topluyoruz. Proje olmasa ne üreticinin bizden haberi olur ne de bizim onlardan. Büyükşehir Belediyemize proje dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Proje bize iş imkânı sağladı”
Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi’nde yaşayan ve proje kapsamında çalışan İhram Karabektaşoğlu’da daha önceleri sınırlı olan çalışma alanlarının proje ile genişlediğini belirtti. Projeyi çok beğendiklerini aktaran Karabektaşoğlu, “Proje kapsamında Korgan gibi yüksek rakımlı ve alanı dar olan bir ilçeden Ordu merkez bölgesine işçi götürme imkânı bulduk. Daha önceleri çalışma alanımız çok sınırlıydı. Proje ile yöremizde yaşayan arkadaşlarımızda iş imkânı buldu. Böyle bir projeyi başlattığı ve bize katkı sunduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Başvurular devam ediyor
“Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesinde fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı hattı arayarak ya da www.uretenordu.com adresinden platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturabiliyor. Projeye katılmak isteyenler hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında 444 1 052 numaralı hattı arayarak başvuru yapabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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