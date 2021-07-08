Kumru’da mobil aşılamaya talep artıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde kurulan mobil aşı standında vatandaşlar, korona virüse karşı aşılarını yaptırıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın, tüm Türkiye’de başlattığı aşı seferberliği kapsamında Kumru ilçesinde de aşı stantları kuruldu. Kumru Hükümet Konağı önünde kurulan mobil aşı uygulama merkezi ile vatandaşlar, hastanede oluşan yoğunluğu azaltarak, randevu almadan aşılarını olabiliyor. İnsanların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği stantlarda sağlık görevlileri tarafından vatandaşlara korona virüs ile mücadelede en etkili önlem olan aşı uygulaması yapılıyor. Vatandaşlar bu hizmetten memnun olduklarını belirterek, insanların aşı yaptırmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

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