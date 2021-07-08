Ordu´da tahmini fındık rekoltesi 167 bin 300 ton



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da, 2021 yılı tahmini fındık rekoltesi 167 bin 300 ton olarak açıklandı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık rekoltesinde geçen sezona göre 28 bin tonluk düşüş yaşandığını ve bu nedenle fındık fiyatlarının 30 TL´nin altında olmaması gerektiğini söyledi.

Kentte, geçen hafta başlayan fındıkta rekolte çalışmaları sona erdi. Her yıl ağustos ayında hasadına başlanan fındığın rekoltesinin bu yıl Ordu´da 167 bin 300 ton olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bu sezon için belirlenen rekoltenin, bir önceki yıla göre düşük olduğunu açıkladı. İhracatçıların oluşan rekolteye şerh koyduğunu belirten Akça, "Bir hafta önce ilimizde başlayan resmi rekolte çalışmaları Tarım İl Müdürlüğü´nün öncülüğünde, ihracatçı birlikleri, ziraat odasının temsilcileri, borsa temsilcileri ve diğer paydaşların oluşturduğu ekiplerce sahada tespitler yapıldı. Çok önemli sayılabilecek bir çalışma yapıldı. Gidilmedik yer, nokta bırakılmadı. Bugün itibariyle resmileşen Ordu ilinin rekoltesi 167 bin 300 tondur. Geçen seneki rekolte 195 bin ton olarak açıklanmıştı. Bu seneki rekolte geçen seneki rekoltemizden 28 bin ton daha düşük tespit edildi. Bu karar imza altına alındı. Aldığımız bilgilere göre, ihracatçı arkadaşlar bu rekolteye bir şerh düşmüşler. Rekoltenin 200 bin ton gerçekleşeceğiyle ilgili bir söylemde bulunmuşlar. Biz her zaman söylüyoruz; resmi rekolte Tarım İl Müdürlüğü´nün öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından belirlenir. Dolayısıyla bu oluşan rekolte resmidir. Artık bunun bir dönüşü yoktur" dedi.

`30 LİRANIN ALTI ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMEZ´

Akça, rekoltedeki düşüş nedeniyle fındık fiyatının 30 lira bandında oluşması gerektiğini kaydederek, "Doğu Karadeniz´i kapsayan bir maliyet analizi yaptık. Bu da 22 lira 85 kuruştu. Bunun üzerine bir refah payı koyarak 30 TL´nin altında oluşacak bir fiyatın üreticiyi memnun etmeyeceğini dile getirdik. İnşallah üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklanacaktır" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-07-08 14:39:29



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