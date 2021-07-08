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Ordu’da fındıkta 28 bin ton rekolte kaybı bekleniyor Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: “2020 yılında 195 bin ton olan rekolte, 2021 yılı için 167 bin 300 ton olarak bekleniyor”

İHA

Ordu’da fındıkta 28 bin ton rekolte kaybı bekleniyor Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: “2020 yılında 195 bin ton olan rekolte, 2021 yılı için 167 bin 300 ton olarak bekleniyor”

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bu yıl Ordu’da fındık rekoltesinin 167 bin 300 ton olarak beklendiğini belirterek, bu rakamın geçen yıl rekoltesine oranla yaklaşık 28 bin ton daha düşük olduğunu aktardı.
Ordu’da bu yıl farklı tarihlerde görünen zirai don sonrası fındıkta hasar meydana geldi. Sahada yapılan çalışmalar neticesinde, Ordu ili genelinde rekoltenin, şuan için 167 bin 300 ton olarak beklendiği belirtildi. Geçen yıl resmi kayıtlara göre 195 bin ton olan fındık rekoltesinin, bu yıl yaklaşık 28 bin ton daha düşük olacağı, fındık fiyatının ise 30 lira seviyelerinde olması gerektiği belirtiliyor.

“Ordu ilinin rekoltesi 167 bin 300 ton”
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat sezonuna kısa bir süre kaldığını belirtti. Fındıkta resmi rekolte çalışmalarının Ordu’da bugün itibariyle tamamlandığını söyleyen Akça, “Bir hafta önce ilimizde başlayan resmi rekolte çalışmaları, Tarım İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları temsilcileri, borsa temsilcileri ve diğer paydaşların oluşturduğu ekiplerce sahada tespitler yapıldı. Gidilmedik yer bırakılmadı ve yoğun bir çalışmadan sonra bugün itibariyle resmileşen Ordu ilinin rekoltesi 167 bin 300 tondur” dedi.

“28 bin ton rekolte kaybı”
Geçen yıl ki rekoltenin 195 bin olduğunu hatırlatan Akça, “Bu seneki rekolte geçen seneki rekoltemizden 28 bin ton daha düşük tespit edildi. Biz, iki hafta önce Ordu ziraat odaları olarak Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduk. Fındıkla alakalı taleplerimiz dile getirdik, 30 TL’nin altındaki hiçbir fiyatı kabul etmediğimizi söyledik. Bunu da, özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon’u kapsayan bir maliyet analizi yaptık, bu da 22 lira 85 kuruş idi. Bunun üstüne de refah payı koyarak, 30 TL’nin altına oluşacak bir fiyatın üreticiyi memnun etmeyeceğini dile getirdik. Bu raporları da temaslarımızda sunduk. Zannediyorum bu rekolte tespitinden sonra yapılacak çalışmalar neticesinde en kısa sürede de hasat dönemi başlamadan fiyat Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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