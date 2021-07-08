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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da bir mahalle daha karantinaya alındı

İHA

Ordu’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ünye ilçesinde bulunan bir mahallenin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinin, korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, korona virüs vakaları ile olası vaka ve temaslıları sonucu ev karantinasında bulunanlar olduğunun tespit edildiği belirtilerek, “Çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Küme Evleri mevkisinde 8 Temmuz 2021 tarihi saat 15.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı da belirtildi.
Öte yandan Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi de korona virüs önlemleri kapsamında 3 gün önce karantinaya alınmıştı.

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