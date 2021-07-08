Ordu’da esnafa yumruk kamerada Ordu'da yaşadığı kavgada şiddete maruz kaldığını söyleyen iş yeri sahibi kadın konuştu: "Yumruk ve cop şiddetine maruz kaldık" “Güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da esnafa yumruk kamerada Ordu'da yaşadığı kavgada şiddete maruz kaldığını söyleyen iş yeri sahibi kadın konuştu: "Yumruk ve cop şiddetine maruz kaldık" “Güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik"

İHA

Ordu’da esnafa yumruk kamerada Ordu'da yaşadığı kavgada şiddete maruz kaldığını söyleyen iş yeri sahibi kadın konuştu: "Yumruk ve cop şiddetine maruz kaldık" “Güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik"

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri sahibi ve çalışanlar ile polisler arasında yaşanan gerginlikle ilgili Ordu Valiliği inceleme başlatarak 2 polisi açığa alırken, iş yeri sahibi Merve Gülay ise o gece yaşananları anlattı. Gülay, "Ünye'de en son kavga edecek insanlar olduğumuz halde hayatımızda ilk defa coplu ve yumruklu şiddete maruz kaldık. Ben yetkililerin gerekeni yapacağını umuyorum" dedi.

6 Temmuz gecesi meydana gelen olayda Cumhuriyet Meydanı'nda işletmesi bulunan Merve Gülay, iddiaya göre gelen polislerle yaşanan tartışma sonrası bir polis memurunun yumruklu ve coplu saldırısına uğradıklarını iddia etti. Yaşanan olay sonrası iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, tartışmanın büyüdüğü ve Merve Gülay'ın ise araya girerek çalışanlarını ve polisleri sakinleştirdiği görüldü.

Olay gecesini anlatan ve olayın halen şokunda olduğu görülen Merve Gülay, "6 Temmuz gece 24.00 sıralarında 2 bekçi arkadaşımız geldi. O sırada önümüzde bir müşterimiz vardı. Bize ‘Arkadaşlar, dışarı çıkma yasağı var, 24.00'ten sonra satış yapamazsınız. Müşterileriniz de dondurma alamaz’ dediler. Biz de ‘Gerçekten mi yasak var’ diyerek bilmediğimizi söyledik. Çünkü 1 Temmuz'dan sonra ne yapacağız diye bekliyorduk. Daha sonra ben de ‘satış yapmayalım arkadaşlar, ışıkları söndürün, tezgahımızı da geri çekelim’ dedik. Çünkü dondurma işi yaptığımız için hijyene önem vermek zorundayız. Bekçiye de temizlemesi ve düzenlenmesi uzun süreceğini söylememin ardından bize 10 dakikalık süre verdiğini söyledi. Daha sonrasında iş yerimizin köşesine giderek orada bizim gizlice fotoğrafımızı çekti. Ben çeken bekçiyi gördükten sonra sakince dışarı çıkarak ‘Bakar mısın, neden fotoğrafımızı çekiyorsun’ dedim. O da ‘çekerim’ dedi. Ben de ‘Madem çekeceksin karşımıza geç öyle çek’ dedim. Kendisi de ‘Bunu neden polemik yapıyorsun?’ dedi. Benimle açıkçası tartışmak istedi ve o sırada eşim geldi. Daha sonra eşim ve kardeşlerim konuştu. Ve olayın kapandığını düşündüm. Daha sonra aradan 5 dakika kadar geçmesinin ardından iş yerimizin önüne iki polis otosu geldi. Arabadan inen polisler hiddetli bir şekilde iş yerimizin ruhsatlarını çıkarmamızı söylediler. Argolu bir şekilde kimliklerimizi istediler. Ben de bu iş yerinin sahibi ben olduğumu söyledim ve gelen polis memuru ‘sen sen sen’ diyerek hepimizi dışarı çağırdı. Gelen memur eşimin ensesinden tutmaya çalıştı. Ben bu olayda çok ezildim. Ünye gibi bir yerde polislerle aramız çok iyidir, ancak o memurları ilk defa gördüm ve tanımıyorum. Biz dışarı çıktığımız gibi coplarla ve yumruklarla bize şiddet uyguladılar. Ve bizlere düzgün bir şekilde davranmadılar" dedi.

“Kadına şiddete hayır diyoruz ama güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik"
Böyle bir olayda bayanın olduğu yerde şiddetin olmaması gerektiğini söyleyen Gülay, "İş yerine polis memuru o tartışma sırasında araya giren arkadaşımıza yumruk salladı. Zaten kendisi de askeri personel. Hatta polis memuru arabasına gidip geri geldikten sonra bize cop kaldırarak vurmaya çalıştı. Bir bayanın olduğu yerde şiddet olmamalı. Memur da olsalar kimsenin bu denli davranmasına hakkı yok. Kadına şiddete hayır diyoruz ama güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik" diye konuştu.

İki olayda toplam 4 polise açığa alındı
Yaşanılan olay sonrası Ordu Valiliği açıklama yaparak görevli 2 polis memurunun açığa alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri ile dondurmacı olan bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen olayın yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili tarafların karşılıklı davacışikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemlerin yapılarak, konunun adliyeye intikal ettirildiği belirtilerek, “Daha önce Altınordu ilçemizde bir esnafımızla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir. Bu olayda da yine 2 personel, Ordu Valiliğince görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Ordu’da fındıkta 28 bin ton rekolte kaybı bekleniyor Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: “2020 yılında 195 bin ton olan rekolte, 2021 yılı için 167 bin 300 ton olarak bekleniyor”
YEREL HABERLER Ordu’da fındıkta 28 bin ton rekolte kaybı ...
Ordu’da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Ordu’da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye çıktı
Ordu´da tahmini fındık rekoltesi 167 bin 300 ton
YEREL HABERLER Ordu´da tahmini fındık rekoltesi 167 bin 300 ton
BBP'li yöneticiye ters kelepçede 2 polis görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER BBP'li yöneticiye ters kelepçede 2 polis görevden ...
Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kist hastalığına karşı bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kist hastalığına ...
Kumru’da mobil aşılamaya talep artıyor
YEREL HABERLER Kumru’da mobil aşılamaya talep artıyor
Diş hekimi eşine ameliyattayken aşı yapan Saliha hemşire: Gurur duydum
YEREL HABERLER Diş hekimi eşine ameliyattayken aşı yapan Saliha ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birlikte yaşama ...
Başkan Tavlı: “Ünye konkasör şantiyesi 16 Temmuz’da açılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Ünye konkasör şantiyesi 16 Temmuz’da ...
Başkan Tören: “Tasarruf ekonomisiyle hizmet belediyeciliğini birleştirdik”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Tasarruf ekonomisiyle hizmet ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İyiliğin yapıldığı en ...
Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
YEREL HABERLER Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
Fındık bu yıl da dalda kalmayacak Karadeniz’de fındık hasadını kolaylaştıran proje ile herkesin yüzü gülüyor Ordu’da iş bulmakta zorlananlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile iş imkânı buldu
YEREL HABERLER Fındık bu yıl da dalda kalmayacak Karadeniz’de fındık ...
Ordu’da 200 milyon liralık enerji yatırımı Enerji hatları yer altına alınıyor
YEREL HABERLER Ordu’da 200 milyon liralık enerji yatırımı Enerji ...
Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam ...
Saliha hemşire, yoğun çalışan eşinin yanına giderek, aşısını yaptı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ordulu hemşirenin yerinde aşı hizmetini sosyal medya hesabından paylaştı
YEREL HABERLER Saliha hemşire, yoğun çalışan eşinin yanına giderek, ...
Altınordu’da minderli sinema etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Altınordu’da minderli sinema etkinlikleri başladı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
YEREL HABERLER Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Seri katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası daha verildi
YEREL HABERLER Seri katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ...
Seri katile 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha Ordu’daki seri cinayet sanığı 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden hakim karşısına çıktı, iki farklı dosya için yeniden müebbet hapsine karar verildi, yağma suçlarından ise iki farklı dosyadan 25 yıl hapis ile cezalandırıldı Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu: “Ben mağdurum adalet istiyorum”
YEREL HABERLER Seri katile 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası ...
Ceren’in katili, polisleri yaralamaktan 6’ncı kez hakim karşısında
YEREL HABERLER Ceren’in katili, polisleri yaralamaktan 6’ncı kez ...
Ordu'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da 1 mahalle karantinaya alındı