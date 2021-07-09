Ayhan Baş güven tazeledi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar KrediKefalet Kooperatifi seçimlerinde mevcut Başkan Ayhan Baş, tekrar başkan seçildi.

Fatsa Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olan Başkan Ayhan Baş, üyelerinden tam destek aldı. Seçimler sonrası tüm üyelere teşekkür eden Ayhan Baş, “Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. Kooperatifimiz Karadeniz Bölgesi’nde adından söz ettiren bir kooperatiftir. Her geçen gün üyelerimizle birlikte büyüyoruz” diye konuştu.

Baş’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Serdar Salman, Niyazi Yeşiller, Recai Mutlu, Fatih Özdemir, Bünyamin Davu ve Emrah Şen.

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