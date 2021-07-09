Babasının minibüsünün altında kalan Zeynep, gözyaşlarıyla toprağa verildi



Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA)ORDU'nun İkizce ilçesinde evine patika yoldan ulaşım sağladıkları evlerine yaptırdığı araç yolunda ilk kez sürüş yapan Ünal Bektaş'ın minibüsle çarpıp ölümüne neden olduğu kızı Zeynep Bektaş (3), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin tek çocuğu olan Zeynep´in 8 yıl süren tedavinin ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya geldiği belirtildi.

Kaza, çarşamba günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Seymenli Mahallesi'nde meydana geldi. Patika yoldan ulaşım sağladıkları evlerine yaptırdığı araç yolunda ilk kez sürüş yapan Ünal Bektaş, minibüsüyle geri manevra sırasında kızı Zeynep´e çarptı. Çarpma sesi duyup araçtan inen Bektaş, kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. Yaralanan Zeynep, ailesi tarafından ilçedeki sağlık ocağına götürüldü, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeynep Bektaş, dün akşam doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Anne ve babasının 8 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya gelen evin tek çocuğu Zeynep Bektaş için ilçenin Seymenli Mahallesi Küçükgeriş Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazede kızının tabutuna sarılan Ünal Bektaş gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne Nursel Bektaş ise güçlükle sakinleştirildi. Kılınan namazının ardından Zeynep´in cenazesi mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'KEŞKE YOL 100 YIL DAHA KALSAYDI'

Seymenli Mahallesi Muhtarı Nedim Bektaş, 3 kilometrelik yol sorunu olan bir mevkide oturan ailenin evine yıllar sonra yol geldiğini belirterek, "Olay günü kardeşimiz yolu yapan belediye başkanını ziyaret edecekmiş. Çocuk aniden arabanın kör noktasına geliyor. Sonrasında sağlık ocağına, ardından da hastaneye götürdük ancak kurtaramadık. Keşke yol 100 yıl daha kalsaydı da böyle bir şey olmasaydı. Perişan haldeyiz, üzgünüz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / İkizce Turgut DAĞDEVİREN

2021-07-09 14:46:48



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