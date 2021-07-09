Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, 72 mahallede başlattığı beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi sürdürdüğü çalışmalarda bir taraftan sıcak asfalt ile şehirde ulaşımı konfora kavuştururken diğer taraftan kırsal mahallelerin zorlu coğrafyasında dik yokuşları standardı yüksek ve güvenli beton yol ağı ile aşıyor. Birçok mahallede ulaşımda sorun yaşanan sokakları beton yol ile konfora kavuşturan belediye ekipleri Karaağaç, Gümüşköy ve Oğmaca Mahalle’sinde sürdürdüğü beton yol çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar ile üç mahallenin yollarında yıllardır yaşanan ulaşım sorunu çözüme kavuşturulurken, yapılan hizmetlerin kredi kullanılmadan öz kaynaklar ile yapıldığı bildirildi.

Üç mahallede tamamlanan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kaynaklarımızı etkin, verimli kullanarak bu şehrin tek bir insanına tek bir kuruş ek maliyet getirmeden şehrimizin yıllardır süren ihtiyaçlarını ve hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayarak hizmet belediyeciliği ile hem yolları hem de gönüllere giden yolları yapıyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız mahallelerimize hayırlı olsun. Ekiplerimiz şehrimizin her noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehrimizin farkını her yönüyle fark ettireceğimiz hizmetlerimiz kesintisiz sürecek” dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen beton yol çalışmalarını değerlendiren muhtarlar ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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