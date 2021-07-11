Adem Çıtlak Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı oldu

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Fatsa Özel Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu’nda Adem Çıtlak başkan seçildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Mustafa Uzun ile Adem Çıtlak’ın listeleri yarıştı.

Divan Başkanlığını Feyzi Özgöller’in yaptığı genel kurulda gelir gider raporları ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde Adem Çıtlak kullanılan oyların 71’ini alarak Özel Sanayi Sitesinin yeni başkanı olurken, Mustafa Uzun ise 61 oyda kaldı.

Adem Çıtlak, başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeliğine Sinan Karakuş, Musa Uza, İsmail Çelik ve Erdal Kartal getirdi.

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