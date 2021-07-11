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`Altın post´ efsanesinin yaşandığı Yason Burnu´na ilgi

DHA

`Altın post´ efsanesinin yaşandığı Yason Burnu´na ilgi


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA) ORDU'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin yayıldığı yarımadayı ziyaret edenler, tarihin izini sürüyor, doğada vakit geçiriyor.  
'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan 1´inci derece arkeolojik, 2´nci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası yeril ve yabancı turistelrin ilgisini çekiyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu, her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu'da turizminin gözde mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor.
YASON BURNU´NUN CAZİBESİ ARTTI
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yason Burnu´nda tarihi ve doğal dokuya zarar vermeden çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Alan içerisinde kilisenin yanında bulunan ve geçmişte aş evi olarak kullanılan yapıyı restore eden ekipler, alana arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek yürüyüş yolları, otopark, büfe ve güvenlik/bilgilendirme kulübesi yaptı. 
'ZİYARETÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKIYOR'
Bölgede turizm tesisi işletmesici Şenol Memiş, Yason Burnu´nun Ordu turizminde en çok akımın olduğu mekanların başında geldiğini söyledi. Yarımadayı ziyaret eden turistlerin hem tarihi hem de kültürel doygunluğa ulaştığını belirten Memiş, "Burası doğal yapısı olarak insanların ilgisini çekiyor. Böyle doğa harikası bir yer yok. Karadeniz´de ve Ordu´da tek. Büyükşehir Belediyesi´nin çalışmalarıyla burası daha iyi bir konuma geldi. Yason Burnu´na gelen ziyaretçilerin burada asla sıkılma imkanı yok. Burada tarihi bir kültürümüz yatıyor. Burayı muhakkak görmeleri gerekiyor. Yason Burnu yapısı olarak ciddi anlamda merak edilen bir yer zaten. Bu anlamda asla pişman olmayacaklar. İddia ediyoruz ki, buraya gelen vatandaşlar muhakkak birilerine önerecektir" dedi.
`AVRUPA´DA OLSAYDI BURAYI CAM FANUS İÇERİSİNE ALINIRDI'
Yason Burnu´nu ziyaret eden Süleyman Hacısalihoğlu, Trabzon´dan Ankara´ya gittiğini ve ailesiyle birlikte burayı ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Buranın ilginç bir yapısı var. Etraf düz ancak bulunduğumuz bölgede bir çıkıntı kalmış. Buraların kıymetini bilmek lazım. Herhalde burası Avrupa´da bir yerlerde olsaydı burayı cam fanus içerisine alıp saklarlardı" diye konuştu.
`BURASI MERAK EDİLEN BİR YER´
Halit Sana ise, misafirlerini gezdirmek için Yason Burnu´nu tercih ettiğini kaydederek, "Misafirlerimi gezdirmek için getirdim buraya. Yason´un güzelliğini görsünler diye getirdik. Bir de burası merak edilen bir yer. Misafirlerim de merak ediyordu. Dışarıdan gelen, il içerisinde görmeyenler hep bu burnu hep görmek istiyorlar" dedi.
`HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM´
Tuğba Koç da, "Kilisenin tarihi dokusu zaten yeteri kadar belli oluyor. Geldiğimize sevindim. En azından burayı görmek güzeldi benim için. Serinliği, doğası, yeşili, mavisi için başka hiçbir yerde bulunmaz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
MİTOLOLOJİDE 'ALTIN POST''
Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2021-07-11 10:36:35

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