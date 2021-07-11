Magandalar affedilmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Magandalar affedilmedi

İHA

Magandalar affedilmedi

Ordu'nun Ünye ilçesinde düğün sezonunun başlamasıyla beraber düğün konvoylarında silah attıkları öğrenilen şahıslara ve kullanılan araçlara ceza uygulandı.
Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaz ayından dolayı düğünlerin başlamasıyla magandalarda boş durmayarak silahlarla ateş ederek tehlike çıkarmaya başladı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarlar sonucu, Gölevi Mahallesi'nde takibe alınan düğün konvoylarında bulunan 8 araca trafik, dört şahsa genel güvenliği tehlikeye sokma, meskun mahallelerde silah sıkmaktan dolayı cezalar verilirken, yapılan denetimlerde ise şahısların ellerinde bulunan silahlara ise el konuldu.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü girişimlere karşı aralıksız trafik ve asayiş denetimlerinin uygulanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu Barosu’na kadın başkan
YEREL HABERLER Ordu Barosu’na kadın başkan
ODÜ’de online mezuniyet töreni
YEREL HABERLER ODÜ’de online mezuniyet töreni
Triatlon yarışmasında ilginç olay
YEREL HABERLER Triatlon yarışmasında ilginç olay
`Altın post´ efsanesinin yaşandığı Yason Burnu´na ilgi
YEREL HABERLER `Altın post´ efsanesinin yaşandığı Yason Burnu´na ...
Adem Çıtlak Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı oldu
YEREL HABERLER Adem Çıtlak Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı oldu
İran’a Türk fındığı ihracatı için ilk adım Yüksek ithalat vergileri sebebiyle Türk fındığı almayan İran’la ilk temas Ordu’da kuruldu Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “Son 5 yılda sadece İran’a sadece 113 ton iç fındık satılabildi” “Aslında İran’a resmî verilere göre fındık ihraç edilmiyor gözüküyor ama İran, Türk fındığını kaçak yollardan temin ediyor. Biz bunu resmi yönden yapılmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER İran’a Türk fındığı ihracatı için ilk adım Yüksek ...
Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi Yüksel Kaya güven tazeledi
YEREL HABERLER Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi ...
Triatlon heyecanı Ordu’da başladı Yarışlar nefes kesiyor
YEREL HABERLER Triatlon heyecanı Ordu’da başladı Yarışlar nefes ...
Altınordu’da bir ayda 13 sokak asfaltlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da bir ayda 13 sokak asfaltlandı
Dut dökmek isterken ağaçtan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Dut dökmek isterken ağaçtan düşen kişi öldü
Off-Roadcıları belediye önünden Başkan Kibar uğurladı
YEREL HABERLER Off-Roadcıları belediye önünden Başkan Kibar uğurladı
Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş
YEREL HABERLER Babasının kazayla ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp ...
Yazar Cansu Giresun "Sonsuz Vaveyla" kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Yazar Cansu Giresun "Sonsuz Vaveyla" kitabını çıkardı
Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
CHP Ekonomi Masası heyeti Ordu’da CHP Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak: “Türkiye büyümüyor, yatırımcı güvenli bulmadığı için yatırım yapamıyor”
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası heyeti Ordu’da CHP Ekonomi Masası ...
Babasının minibüsünün altında kalan Zeynep, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Babasının minibüsünün altında kalan Zeynep, ...
Gelinlik yerine kefen giydi Kına gecesinin yapılacağı günün sabahında korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç kız, düğününden bir gün önce toprağa verildi
YEREL HABERLER Gelinlik yerine kefen giydi Kına gecesinin yapılacağı ...
Akkuş Devlet Hastanesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Akkuş Devlet Hastanesi hizmete başladı
Ordu’da ‘Sismik Akustik Dinleme Cihazı’ devreye girdi Göçük altındaki canlıların tüm hareketlerini algılayarak afetzedelerin yerinin tespit edilmesine imkan sağlayan sismik cihaz büyük bir eksikliği giderecek
YEREL HABERLER Ordu’da ‘Sismik Akustik Dinleme Cihazı’ devreye ...
Ayhan Baş güven tazeledi
YEREL HABERLER Ayhan Baş güven tazeledi
Kadın büfeci ve ailesine sert müdahalede 2 polise görevden uzaklaştırma
YEREL HABERLER Kadın büfeci ve ailesine sert müdahalede 2 polise ...
Kurul Kalesi'nde 2 bin 300 yıllık silah deposu Ordu'daki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Kurul Kalesi'nde 2 bin 300 yıllık silah ...