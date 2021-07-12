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Kazankaya Şelalesi hayran bırakıyor Göleti, kanyonu ve asırlık asma köprüsü bulunan Kazankaya’nın turizme kazandırılması bekleniyor

İHA

Kazankaya Şelalesi hayran bırakıyor Göleti, kanyonu ve asırlık asma köprüsü bulunan Kazankaya’nın turizme kazandırılması bekleniyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Kazankaya Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakırken, buranın turizme kazandırılması isteniyor.
Ünye ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde bulunan Kazankayha Şelalesi’nin bulunduğu alanda, bir asır boyunca hizmet vermiş olan asma köprü de yer alıyor. Göleti, kanyonu ve yüksek kayalıkları ile kendisine hayran bırakan doğal oluşum, insanların geçmişte ulaşım için kullandıkları yol olarak verirken, yaklaşık 25 yıl önce buranın üst tarafına yol ve köprü yapıldı. Şu anda insanların temiz hava almak ve huzur bulmak için geldiği Kazankaya’nın turizme kazandırılması ve insanların burayı tanıması hedefleniyor.

“Çevremizi tanıtabilecek en güzel doğallıklardan bir tanesi”
Ünye Dereköy Mahalle Muhtarı Fahrettin Keskin, buranın turizme kazandırılmasının önemli olduğunu ve insanların burayı görmek için geleceklerini belirterek, “Burası, ismiyle de anıldığı gibi tarihi Kazankaya Şelalesi ve köprüsü. Buradaki asma köprü, araç olmadığı dönemlerde yaklaşık 100 yıl boyunca hizmet vermiş. Bunun haricinde 1997 yılından itibaren yolun tamamen devreye girmesi sonucu normal ulaşıma açılan köprüden hizmet alıyoruz. Çevremizi ve yöremizi tanıtabilecek en güzel doğal güzelliklerden bir tanesi. Göleti, kanyonu ve şelalesi ile bu yöreyi gerçekten ileriye dönük ve iç turizme tanıtacak güzel bir doğallık. İnsanlarımızın gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. Burayı ziyaret etmek için gelen misafirlerimiz oluyor” dedi.

“Şahane bir doğası var”
Recep İnce isimli vatandaş ise buranın doğasının güzelliğinden bahsederek, “Burası şelaleli Kazankaya olarak biliniyor ve çok şahane bir doğası var. Özellikle yaz aylarında yabancılar dahi geliyor, turistik bir mekan gibi. Buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Doğal bir oluşum ve önceden insanlar buradan ulaşım sağlıyordu. Şuan doğallığı ile insanların gelip görmesini sağlıyor” diye konuştu.

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