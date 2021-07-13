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Ordu’da denizler cankurtaranlara emanet OSKEM ekipleri, 15 plajda, 68 personel, 5 jet ski ve bir adet bot ile boğulma vakalarını önlemek için görev başında

İHA

Ordu’da denizler cankurtaranlara emanet OSKEM ekipleri, 15 plajda, 68 personel, 5 jet ski ve bir adet bot ile boğulma vakalarını önlemek için görev başında

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) yaz sezonu boyunca denizlerde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara müdahale etmek için görev başında. 68 personelin görev aldığı plajlarda, 5 jet ski ve bir zodyak bot da çalışmalarda kullanılıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Toplam 18 plajın bulunduğu ve bu plajlardan 3’ünün ilçe belediyeleri bünyesinde faaliyet gösterdiği Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen plajlarda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 13 Eylül tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başladı. 68 personel, 5 adet jet ski ve 1 adet zodyak bot ile çalışmalarını sürdürecek olan OSKEM ekipleri, haftanın her günü saat 10.30 ile 19.00 saatleri aralığında toplamda 15 plajda çalışmalarını yürütecek.

“Senkronize bir şekilde hareket ederek, vatandaşları hayata tutundurmaya çalışıyoruz”
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 15 plajda 68 cankurtaran personelimiz, 5 adet jetski ve 1 adet jodyak bot ile ekiplerimiz vatandaşlarımız deniz aktivitelerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için görevleri başındalar. Ekiplerimiz herhangi bir boğulma vakasında buradan hemen jet ski ile beraber, can kurtaran ekibimiz can simidi ile beraber denize giriyor ve yaralıya ilk müdahalesini yapıyor. Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de hemen haber veriyoruz. Ekipler tamamıyla senkronize bir şekilde hareket ediyor, ambulans geliyor ve ekiplerimiz de yaralıya müdahale ediyor. Bu sayede vatandaşlarımız da inşallah hayata tutundurmaya çalışıyoruz” dedi.

“Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz”
“İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak her olayda olduğu gibi vatandaşlarımızın denizlerde de can güvenliğini sağlamak için elimizden gelen bütün gayretimizi gösteriyoruz” diyen Güneş, “Vatandaşlarımızdan ve özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bulundukları bölgelerde bu şekilde itinanın olmadığını söylüyorlar. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in zaten plajlara karşı özel bir hassasiyeti, denize karşı vatandaşları denizle buluşturmak için özel bir hassasiyeti var. Biz de bu bağlamda ekipler olarak tüm birimler birlikte hareket edip vatandaşlarımızın temiz ve güvenli bir şekilde denize girmeleri için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.
Güneş, cankurtaranların olduğu alanlarda denize girilmesi gerektiğini belirterek, denize girmenin yasaklandığı havalarda insanların kurallara uyması gerektiğine de dikkat çekti.
Vatandaşlar ise hizmetten memnun olduklarını ve ekiplerin olaylara hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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